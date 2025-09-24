Incesto? Andressa Urach anuncia vídeo de sexo com a própria irmã e ator
Andressa Urach usou suas redes sociais na última segunda-feira (22), e anunciou a gravação de um vídeo adulto em que contracena com a própria irmã, Pâmela Urach, acompanhada do ator Ton Fernandes.
Através do Instagram, a criadora de conteúdo detalhou os bastidores. “Trouxe o Ton para a primeira gravação com a minha irmã. A morena e a loira, o Ton está com sorte hoje [risos]! É guloso, tem duas Urachs. Essa cena ficou incrível!”, disse ela.
Andressa Urach, que diz já ter arrecadado milhões de reais em suas plataformas de conteúdo adulto, causou polêmica ao anunciar um projeto com o próprio pai, Carlos Urach, que iniciou a carreira de vídeos adultos em fevereiro, inspirado pela filha.
Em tempo, além dos trabalhos como atriz pornô, Urach também anunciou o lançamento de seu primeiro EP de funk Cama Sutra da Ímola, adotando o nome artístico MC Ímola. O projeto estreou no último dia 12 de setembro. “Eu quero o Grammy Latino. Pode parecer ousado, mas acredito que sonhar grande é fundamental”, disparou a ex-vice Miss Bumbum.
