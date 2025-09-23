Viih Tube revela uso de suplemento para recuperar prazer no sexo com Eliezer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Viih Tube usou as redes sociais nesta última segunda-feira (22), e surpreendeu os seguidores desabafar em torno dos desafios enfrentados no casamento com Eliezer após a chegada dos filhos.

Em uma publicação no Instagram, a influenciadora digital falou abertamente sobre suas questões íntimas e revelou ter usado um suplemento alimentar para recuperar a libido durante uma recente viagem romântica com o marido.

“Vou me arrumar agora e queria falar com vocês sobre uma coisa. Faz poucos dias que voltei de viagem, e como foi bom. Eu já tinha falado com vocês sobre como é importante a gente cuidar do casamento. Depois que os filhos vêm, eles tomam tudo, em todos os momentos”, iniciou Viih Tube.

“Me recomendaram um [suplemento alimentar para aumentar a libido, a energia e o bem-estar.] Comecei a usar. Tô com ele aqui”, explicou a ex-BBB. “Ele é realmente muito bom, me deu muita disposição e libido. Me ajudou muito, na viagem foi ótimo, porque consegui ter disposição, libido para 10 dias só eu e o Eli. Tranquilamente. Foi muito bom. Às vezes as mulheres têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, mas é tão normal no pós-parto, puerpério, dar uma desregulada do hormônio, de você estar sem disposição“, disse ela.

