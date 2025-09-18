Claudia Raia aponta machismo em polêmica de sexo com a filha: “Não dá mais”
Claudia Raia não esconde para ninguém que é uma mulher sem papas na língua, e opina abertamente sobre os mais variados assuntos, sejam de cunho polêmico, ou não.
Em entrevista à revista Quem, a atriz relembrou quando virou assunto recentemente por expor que fala abertamente sobre sexo com a filha, Sophia, desde quando mais nova – ela atualmente possui 26 anos.
Sincera, Claudia Raia apontou o machismo diante da repercussão pelo assunto, e comparou o cenário com seu filho primogênito, Enzo Celulari, de 28 anos. “Se eu falasse do prazer do Enzo, ninguém estava nem aí para isso, mas como ela é mulher, aí é ‘complicado’. Eu falo, na verdade, para ajudar as mães a se relacionarem melhor com as suas filhas meninas”, explicou.
“Não dá mais”
A atriz, então, ressaltou a importância de desmitificar o tabu construído acerca de assuntos íntimos entre o universo feminino. “A gente está em 2025, não cabe mais esse tipo de coisa. Não dá mais. A mulher já foi muito reprimida, já foi muito calada em tudo o que ela já podia ser, chega disso. Agora é a hora da mulher ir atrás do prazer dela, das coisas dela, daquilo que ela tem vontade”, declarou.
