Indireta para Virginia? Mãe de Gustavo Mioto faz postagem curiosa nas redes
O que será que ela quis dizer? Jussara Mioto, mãe do cantor Gustavo Mioto, foi alvo de especulações relacionadas a Virginia Fonseca.
Clique aqui e escute a matéria
Às vezes, um simples post pode rapidamente se tornar motivo para fofocas na internet!
Uma postagem enigmática feita por Jussara Mioto, mãe do cantor sertanejo Gustavo Mioto, em suas redes sociais teve uma repercussão considerável nesta terça-feira (30/09).
Por conta de algumas coincidências e informações cruzadas, houve quem apontasse que um post sobre perfumes fosse sobre a influenciadora Virginia Fonseca.
Post da mãe de Gustavo Mioto gera especulações sobre Virginia
A publicação feita por Jussara mostrava uma nuvem que se transformava um perfume, com os dizeres "Senhor, se for para eu comprar um perfume novo hoje me manda um sinal".
O post foi interpretado por alguns internautas como uma indireta a Virginia Fonseca, pois ocorreu no mesmo horário em que Virginia promovia sua linha de perfumes da WePink, revela o portal Terra.
As especulações foram intensificadas por várias conexões recentes entre os famosos, incluindo o fato de Gustavo Mioto ter curtido uma foto de Virginia logo após o ex-marido dela, Zé Felipe, aparecer publicamente com Ana Castela, que é ex-namorada do cantor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Porém, houve quem descredibilizasse os rumores de romance entre Virginia e Gustavo, uma vez que a apresentadora não segue o artista no Instagram.