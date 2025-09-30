No ar em Vale Tudo, Lucas Leto surge de sunga e mostra volume saliente
Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, postou várias fotos numa praia do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (29), em seu perfil na rede social. Além de zoom no peitoral, o global sensualizou de sunga e mostrou um volume saliente na peça. Os elogios foram inevitáveis.
“Que maravilhoso”, “Coisa mais linda”, “Ele tem o molho”, “Lindo demais”, “Gostoso”, “Que colírio pro meus olhos”, “O zoom veio quente”, “Que divo”, “Lindo e simpático”, foram alguns comentários.
Atualmente fazendo parte do quadro da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, Lucas foi flagrado aos beijos com Alvaro, seu colega na competição. “Menina, que cachaça foi essa? Pelo amor de Deus! Acordei toda me tremendo. “Que isso, gente! O pior é que me lembro de tudo”, brincou o influenciador.
Lucas Leto acumula mais de 530 mil seguidores em seu perfil na rede social. O ator roubou a cena como Sardinha, o amigo fofoqueiro de Solange (Alice Wegmann), em Vale Tudo.
