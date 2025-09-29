fechar
Efeito Odete? Vale Tudo bomba em faturamento com propaganda a cada 50 minutos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 13:29
Apesar das críticas nas redes sociais, a Globo não ficou no prejuízo com o remake de Vale Tudo, de Manuela Dias. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a trama exibe uma propaganda a cada 50 minutos.

Inúmeras marcas de peso apostaram no sucesso da trama, como Ambev, Uber, Coca-Cola, O Boticário e outras. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, foram mais de 87 ações comerciais até o momento da trama.

O sucesso é tão grande que algumas celebridades marcaram presença na trama representando suas marcas, foi o caso de Marina Ruy Barbosa e recentemente Ivete Sangalo, com a Chilli Beans, marca de óculos. É uma espécie de merchandising a cada dois capítulos, variando sua duração.

A trama de Manuela Dias acumula uma média de 23 pontos na Grande São Paulo. No Globoplay, Vale Tudo ainda figura na lista dos produtos mais assistidos na plataforma. Os próximos capítulos devem alavancar ainda mais a audiência, com a morte de Odete Roitman (Deborah Bloch) e a revelação do assassino.

