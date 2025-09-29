Morte de Odete Roitman em Vale Tudo já foi gravada em Copacabana, no Rio
A morte de Odete Roitman (Deborah Bloch), já foram gravadas pela TV Globo. Uma parte dessas cenas foi rodada no Copacabana Palace, hotel luxuoso da zona sul do Rio de Janeiro, na quarta-feira (24) e movimentou o local.
As primeiras imagens de bastidores mostravam o corpo de Odete Roitman deixando o hotel em um carro do IML, dentro de um saco preto. A movimentação parou a Avenida Atlântica.
No remake, a cena da morte de Odete deve ir ao ar na penúltima semana de exibição de Vale Tudo, na TV Globo e promete impressionar os telespectadores.
Além disso, a lista de suspeitos, assim como na versão original é gigantesca: César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos), Celina (Malu Galli), e Heleninha (Paolla Oliveira), estão entre os suspeitos.
