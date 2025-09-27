Virginia e Vini Jr. estão realmente juntos? Entenda o que está acontecendo
Influenciadora esteve em festa do jogador, viajou para a Espanha e até interagiu com ele nas redes; aproximação das famílias aumentou rumores
Clique aqui e escute a matéria
O possível romance entre Virginia Fonseca, 26 anos, e o atacante Vini Jr., 25, tem sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e na imprensa de celebridades. Nas últimas semanas, novos indícios de que os dois estariam vivendo um relacionamento vieram à tona, mas até agora nenhum deles confirmou publicamente a história.
Os primeiros rumores surgiram em julho de 2025, quando Virginia marcou presença na festa de aniversário de Vini, realizada no Rio de Janeiro.
A influenciadora estava separada havia apenas dois meses do cantor Zé Felipe, com quem viveu um casamento de cinco anos e teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A presença de Virginia no evento chamou atenção do público e despertou as primeiras especulações de uma possível aproximação.
Pouco tempo depois, a influenciadora embarcou para a Espanha, onde passou alguns dias de férias acompanhada de amigos, entre eles, o próprio jogador. Em vídeos gravados durante um passeio de iate, os seguidores perceberam que Vini estava na mesma embarcação que Virginia, reforçando os comentários de que a relação ia além da amizade.
Em setembro, a influenciadora voltou ao país europeu e, segundo boatos, teria se hospedado na casa do craque do Real Madrid. A suspeita ganhou força após Virginia publicar vídeos em um closet que logo foi identificado pelos fãs como sendo de Vini Jr., por conta de detalhes como o carpete personalizado do espaço.
Além das viagens, outro fato chamou atenção recentemente: uma foto em que Margareth Serrão, mãe de Virginia, aparece ao lado de Fernanda Cristina, mãe de Vini. O encontro das duas foi visto como sinal de uma possível aproximação entre as famílias, aumentando ainda mais as especulações.
Nas redes sociais, a interação entre os dois também não passou despercebida. Em uma das publicações do jogador, Virginia comentou “NUUU”, em tom de surpresa, e recebeu em resposta um emoji de coração. O gesto foi interpretado pelos fãs como mais um indicativo de romance.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Apesar de todos esses sinais, os dois evitam assumir qualquer tipo de relacionamento. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Virginia desconversou sobre o assunto e afirmou estar solteira.
Já Vini Jr. segue mantendo a postura discreta em relação à vida amorosa. Antes dela, o atacante viveu um relacionamento de cerca de um ano com a influenciadora Maju Mazalli, mas sem nunca oficializar a relação publicamente.
Enquanto não há confirmação, os fãs seguem atentos a cada detalhe que possa revelar mais sobre a vida pessoal do jogador e da influenciadora, que já se tornou um dos possíveis casais mais comentados do ano.