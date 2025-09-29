Namoro ou amizade? Zé Felipe posta foto de mãos dadas com Ana Castela
Afinal, Zé Felipe e Ana Castela estão mesmo juntos? O ex-marido de Virginia Fonseca e a "Boiadeira" foram clicados bem próximos mais uma vez.
Clique aqui e escute a matéria
É namoro ou amizade entre Zé Felipe ou Ana Castela?
Apesar do foco em parcerias profissionais, a relação entre os artistas continua sendo alvo de intensa curiosidade pública.
As especulações sobre o suposto envolvimento entre o ex-marido de Virginia Fonseca e a artista só crescem, e nesta última segunda-feira (29), o cantor compartilhou publicamente um story onde aparece segurando a mão da cantora, reforçando a proximidade da dupla.
Zé Felipe e Ana Castela aparecem de mãos dadas
O momento de proximidade entre os dois foi capturado durante um final de semana que passaram juntos pescando com amigos no Pantanal.
Durante a atividade de pesca, Ana Castela comemorou ter fisgado alguns peixes. O cantor reagiu à publicação da artista com um ícone de coração.
A aproximação entre os dois cantores já vinha sendo notada em eventos anteriores.
Em uma ocasião, Zé Felipe compartilhou uma foto da cantora durante uma noite de jogos, adicionando um emoji de coração na publicação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em agosto, durante um dueto em Buritama, no interior de São Paulo, a plateia chegou a clamar para que os dois se beijassem, mas o casal ignorou o pedido e encerrou a performance com um abraço.
Ambos foram vistos anteriormente cavalgando ao som da música de Shania Twain e posando em registros ao lado do artista Leonardo.
Zé Felipe e Ana Castela terão nova parceria
Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o lançamento do feat romântico intitulado "Sua Boca Mente".
O single será disponibilizado nas plataformas digitais nesta quinta-feira (2), às 21h.
O videoclipe será lançado no canal do cantor Zé Felipe no YouTube no dia seguinte, sexta-feira (3), às 12h
A música é uma regravação em português do clássico country You’re Still The One, sucesso da estrela Shania Twain