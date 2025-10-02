fechar
Celebridades | Notícia

Ana Castela e Virginia serão serão colegas de emissora pela primeira vez

Amigas de emissora? As duas celebridades deverão ter um encontro nos bastidores do SBT durante programação especial para o Dia das Crianças

Por Bianca Tavares Publicado em 02/10/2025 às 9:30
Imagem de Ana Castela e Virginia Fonseca
Imagem de Ana Castela e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Reviravolta! Para surpresa dos internautas, um encontro nos bastidores entre Virginia Fonseca e Ana Castela pode se tornar real, mais uma vez, na emissora do SBT.

Na próxima semana, a cantora será convidada especial para assumir o "Bom Dia & Cia", enquanto a influenciadora segue com o "Sabadou com Virginia".

A participação da boiadeira faz parte da programação em comemoração ao Dia das Crianças.

Ansiosos para aparição da dupla pela primeira vez como colegas de emissora?

Virginia x Ana Castela

Vale lembrar que Ana Castela virou alvo de polêmica após aparecer ao lado de Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.

O ex-casal, que anunciou a separação no fim de maio deste ano, tem levantado rumores desde o término da relação, com indiretas e boatos envolvendo os dois famosos.

Zé protagonizou alguns momentos românticos ao lado da boiadeira, além de revelar uma nova produção audiovisual com a cantora, enquanto Virginia segue envolvida em boatos de romance com o jogador Vini Jr.

