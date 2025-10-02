Ana Castela e Virginia serão serão colegas de emissora pela primeira vez
Amigas de emissora? As duas celebridades deverão ter um encontro nos bastidores do SBT durante programação especial para o Dia das Crianças
Reviravolta! Para surpresa dos internautas, um encontro nos bastidores entre Virginia Fonseca e Ana Castela pode se tornar real, mais uma vez, na emissora do SBT.
Na próxima semana, a cantora será convidada especial para assumir o "Bom Dia & Cia", enquanto a influenciadora segue com o "Sabadou com Virginia".
A participação da boiadeira faz parte da programação em comemoração ao Dia das Crianças.
Ansiosos para aparição da dupla pela primeira vez como colegas de emissora?
Virginia x Ana Castela
Vale lembrar que Ana Castela virou alvo de polêmica após aparecer ao lado de Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.
O ex-casal, que anunciou a separação no fim de maio deste ano, tem levantado rumores desde o término da relação, com indiretas e boatos envolvendo os dois famosos.
Zé protagonizou alguns momentos românticos ao lado da boiadeira, além de revelar uma nova produção audiovisual com a cantora, enquanto Virginia segue envolvida em boatos de romance com o jogador Vini Jr.