fechar
Observatório da Tv | Notícia

Em alta, Ana Castela vai fazer especial de Dia das Crianças no SBT

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/10/2025 às 18:21
Em alta, Ana Castela vai fazer especial de Dia das Crianças no SBT
Em alta, Ana Castela vai fazer especial de Dia das Crianças no SBT - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Ana Castela, cantora, está confirmada no especial de Dia das Crianças no programa Bom Dia & Cia, no SBT. A boiadeira vai marcar presença na atração dia 8 de outubro, como parte desse momento festivo.

Outros nomes também estão confirmados, como Natan Por Aí e Emília, Gato Galáctico, Maria Clara e JP e Emília e Narizinho.

Está programado para o especial Dia das Crianças ser exibido de segunda a sexta, das 8h30 às 9h30. No sábado será mais cedo, por volta das 6h45 às 11h. Porém, o domingo também terá programação especial, mas o SBT não confirmou os horários.

Somente dia 13 de outubro, o SBT volta com a programação normal no Bom Dia & Cia, que atualmente está no comando de Patati e Patatá.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Três signos encontram dinheiro esquecido em conta antiga
Signo

Três signos encontram dinheiro esquecido em conta antiga
SBT chega ao fundo do poço e fica abaixo dos 2 pontos na audiência
Daniela Beyruti

SBT chega ao fundo do poço e fica abaixo dos 2 pontos na audiência

Compartilhe

Tags