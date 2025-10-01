Três signos encontram dinheiro esquecido em conta antiga
Um valor guardado no passado reaparece e traz alívio inesperado para três signos neste começo de outubro; confira quais são os escolhidos!
Clique aqui e escute a matéria
No começo de outubro, três signos terão uma surpresa nada pequena ao se depararem com valores esquecidos em contas antigas, fundos parados ou até saldos em aplicativos que não usavam mais.
O que parecia perdido volta em boa hora, servindo como um reforço financeiro e também como sinal de que a vida sabe recompensar de maneiras inesperadas.
Áries
Áries pode se deparar com um saldo que não lembrava mais existir, talvez em banco digital ou até em carteira de investimentos antiga. O reencontro com esse dinheiro traz ânimo para colocar planos de pé.
- Número da sorte: 11
Libra
Libra, que gosta de equilíbrio, ficará satisfeito em ver uma quantia inesperada reaparecer. Esse valor pode servir para quitar algo pequeno ou bancar um presente para si, trazendo sensação de leveza.
- Número da sorte: 36
Touro
Touro sente segurança ao reencontrar esse recurso guardado. Mesmo que não seja uma fortuna, o dinheiro esquecido chega como sinal de prosperidade e reforça a confiança no futuro.
- Número da sorte: 8