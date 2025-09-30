fechar
Pagamento atrasado finalmente cai na conta e traz alívio imediato para quatros signos

Descubra quais são os signos escolhidos para receber um dinheiro antigo e prometido para estes quatro signos do zodíaco e como será o procedimento!

Por Bianca Tavares Publicado em 30/09/2025 às 12:56
Imagem de mulher contadora trabalhando com fatura
Imagem de mulher contadora trabalhando com fatura - Andrey Popov/iStock

É hora de quitar dívidas!

As coisas podem começar a dar certo para quatro signos do zodíaco, que devem enxergar uma nova perspectiva depois da chegada de uma surpresa: um dinheiro atrasado!

Seja por meio de processos, causas ganhas ou negócios antigos, é certo que apenas eles devem experimentar uma virada financeira.

Touro

O signo de Touro irá receber uma notícia durante a tarde que trará o pagamento na hora certa. Esteja aberto a negociações em caso de aumentar ainda mais o montante.

  • Número da sorte: 52

Câncer

Para Câncer, a chance de um processo judicial ser resolvido é alta. Fique atento às atualizações recentes!

  • Número da sorte: 18

Sagitário

Sagitário, um projeto antigo promete retornar com toda força e comprovar que nunca é tarde demais para sonhar! 

Esse pagamento pode ser exatamente aquilo que faltava para tirar os planos do papel.

  • Número da sorte: 21

Aquário

Por fim, temos Aquário, que já irá começar o dia com um bom presságio. A intuição revela ser verdadeira, quando um dinheiro antigo retorna para sua conta bancária.

  • Número da sorte: 46

