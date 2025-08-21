Virginia Fonseca e Ana Castela podem ficar cara a cara em evento; saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em meio a boatos de romance entre Ana Castela e Zé Felipe, a cantora sertaneja encontrará em breve com Virginia, a ex do filho de Leonardo.

O universo sertanejo pode ganhar novos capítulos de fofoca nesta sexta-feira (22).

Virginia Fonseca e Ana Castela têm um encontro previsto em Barretos, no interior de São Paulo, segundo informações reveladas pelo programa Melhor da Tarde, apresentado por Léo Dias. Saiba tudo!

Virginia Fonseca e Ana Castela estarão no mesmo estande em Barretos

Segundo o programa, a reunião deve acontecer no rancho da AgroPlay, escritório que administra a carreira da cantora. Os detalhes sobre a motivação da conversa ainda são mantidos em sigilo, revela o Terra.

A coincidência não passou despercebida: o encontro ocorre justamente no auge dos rumores sobre um possível envolvimento de Ana Castela com Zé Felipe, ex-marido de Virginia.

Nas últimas semanas, os dois foram alvo de comentários após viagens em comum e até interações nas redes sociais, que agitaram os fãs.

Barretos, que neste ano recebe a 70ª edição da Festa do Peão entre 21 e 31 de agosto, promete ser palco de mais do que apenas música.

Ana Castela, embaixadora oficial do evento, se apresenta nos dias 23 e 28. Zé Felipe sobe ao palco no dia 29, enquanto Virginia deve marcar presença em compromissos ligados à festa.

Rumores sobre Ana Castela e Zé Felipe ganham força

A especulação sobre Ana e Zé ganhou força depois que o cantor curtiu uma publicação da artista e, pouco tempo depois, ela foi flagrada embarcando em um jatinho da Talismã, empresa de Leonardo.

Os comentários sobre a aproximação começaram ainda em julho, quando ambos estiveram em Orlando, nos Estados Unidos. Em breve, os cantores lançarão a parceria "Só Quero Você".