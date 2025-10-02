Brasil já investiga 59 casos de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde
Balanço apresentado pelo ministro Alexandre Padilha nesta quinta (2) aponta 11 casos confirmados em laboratório e uma morte comprovada
O Brasil já registra 59 casos em investigação de intoxicação por metanol, uma substância altamente tóxica encontrada em bebidas adulteradas. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Ministério da Saúde, com dados do Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).
Do total de casos suspeitos, o ministério já confirmou 11 por meio de exames laboratoriais. Até o momento, apenas uma morte foi oficialmente confirmada como sendo causada pela intoxicação por metanol, ocorrida no estado de São Paulo.
“Reforçamos três recomendações fundamentais ao consumir bebidas alcoólicas: se beber, não dirija; mantenha-se alimentado e hidratado antes e durante o consumo; e, principalmente, certifique-se da origem da bebida. É essencial saber de onde ela vem. Se estiver em um bar, não aceite bebidas de desconhecidos e tente verificar a procedência. Isso é ainda mais importante neste momento", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Outros sete óbitos, no entanto, seguem em investigação para determinar se a substância foi a causa. A maioria deles (cinco) também ocorreu em São Paulo.
O ministro chegou a anunciar um 12º caso confirmado em Brasília, envolvendo o rapper Hungria, mas a pasta recuou e informou que o caso do artista ainda é tratado como suspeito.
Situação em Pernambuco
Do total de sete mortes que ainda aguardam confirmação da causa, duas foram registradas em Pernambuco. Os casos, ocorridos no Agreste, acenderam o alerta no estado e levaram a ações de vigilância, como o lançamento de um canal de denúncias pela Prefeitura do Recife. As investigações sobre os óbitos em Pernambuco seguem em andamento.