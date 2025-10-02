Brasil já investiga 59 casos de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Balanço apresentado pelo ministro Alexandre Padilha nesta quinta (2) aponta 11 casos confirmados em laboratório e uma morte comprovada

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil já registra 59 casos em investigação de intoxicação por metanol, uma substância altamente tóxica encontrada em bebidas adulteradas. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Ministério da Saúde, com dados do Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).

Do total de casos suspeitos, o ministério já confirmou 11 por meio de exames laboratoriais. Até o momento, apenas uma morte foi oficialmente confirmada como sendo causada pela intoxicação por metanol, ocorrida no estado de São Paulo.

“Reforçamos três recomendações fundamentais ao consumir bebidas alcoólicas: se beber, não dirija; mantenha-se alimentado e hidratado antes e durante o consumo; e, principalmente, certifique-se da origem da bebida. É essencial saber de onde ela vem. Se estiver em um bar, não aceite bebidas de desconhecidos e tente verificar a procedência. Isso é ainda mais importante neste momento", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Outros sete óbitos, no entanto, seguem em investigação para determinar se a substância foi a causa. A maioria deles (cinco) também ocorreu em São Paulo.

O ministro chegou a anunciar um 12º caso confirmado em Brasília, envolvendo o rapper Hungria, mas a pasta recuou e informou que o caso do artista ainda é tratado como suspeito.

Situação em Pernambuco

Do total de sete mortes que ainda aguardam confirmação da causa, duas foram registradas em Pernambuco. Os casos, ocorridos no Agreste, acenderam o alerta no estado e levaram a ações de vigilância, como o lançamento de um canal de denúncias pela Prefeitura do Recife. As investigações sobre os óbitos em Pernambuco seguem em andamento.