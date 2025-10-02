Metanol na bebida: Ministério solicita à Opas doação imediata de antídotos e reforça estoque com 4,3 mil ampolas de etanol
Também está em andamento a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, a fim de garantir reposição e distribuição do produto
Diante do aumento de casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas alcoólicas adulteradas, o Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (2), medidas para reforçar estoques estratégicos de medicamentos essenciais.
Entre elas, a estruturação, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), um estoque estratégico em hospitais universitários federais e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) com 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico.
Além disso, está em andamento a compra emergencial de mais 5 mil tratamentos (150 mil ampolas), a fim de garantir a reposição e distribuição do produto, conforme a necessidade de Estados e municípios.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também publicou chamada pública para identificar fornecedores internacionais do fomepizol, medicamento específico para intoxicação por metanol, atualmente não disponível no Brasil, em resposta a ofício do Ministério da Saúde que solicitou urgência na medida.
"Com essa ação, estamos mobilizando as 10 maiores agências reguladoras do mundo para que indiquem, em seus países, quais são os produtores do fomepizol", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O ministério ainda oficializou pedido à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol e manifestou intenção de adquirir outras 1.000 unidades do medicamento por meio da linha de crédito do Fundo Estratégico da Opas, para ampliar o estoque nacional.
"Os pedidos e compras de antídotos que estamos fazendo são por precaução. Nos últimos anos, não ultrapassamos 20 casos por ano, mas temos observado um registro maior no Estado de São Paulo. Essas são medidas preventivas do Ministério da Saúde", reforçou Padilha.
Capacidade diagnóstica e produção de antídotos
Para reforçar a capacidade de diagnóstico, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades aptas a realizar análises imediatas: Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), Laboratório Municipal de São Paulo e Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).
A Anvisa identificou 604 farmácias de manipulação aptas a produzir etanol farmacêutico, que serão preparadas para atender eventuais demandas, garantindo cobertura local em todas as capitais.
Casos notificados e recomendações
Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) recebeu notificações de 59 casos de intoxicação por metanol, sendo 53 em São Paulo (11 confirmados e 42 em investigação), cinco em investigação em Pernambuco (Secretaria Estadual de Saúde, no entando, contabiliza quatro) e um no Distrito Federal. Há ainda um óbito confirmado e sete em investigação.
O ministro da Saúde recomenda que a população evite destilados de origem desconhecida, especialmente líquidos incolores, cuja procedência não possa ser confirmada.
"Reforçamos três recomendações fundamentais ao consumir bebidas alcoólicas: se beber, não dirija; mantenha-se alimentado e hidratado antes e durante o consumo; e, principalmente, certifique-se da origem da bebida. É essencial saber de onde ela vem. Se estiver em um bar, não aceite bebidas de desconhecidos e tente verificar a procedência. Isso é ainda mais importante neste momento", afirmou Padilha.