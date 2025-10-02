Homem morre em Pernambuco com suspeita de intoxicação por bebida adulterada com metanol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Caso aconteceu em Lajedo no mês de setembro; outros pacientes apresentaram os mesmos sintomas. Família pede respostas e investigações estão em curso

A morte de Jonas da Silva Filho, de 25 anos, acendeu um alerta em Pernambuco para possíveis casos de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica usada de forma ilegal na adulteração de bebidas alcoólicas. O caso ocorreu em setembro, na cidade de Lajedo, no Agreste do estado.

Reações após o consumo

Jonas passou mal após ingerir bebida alcoólica com amigos durante um fim de semana. À noite, começou a apresentar sintomas como visão embaçada e mal-estar. Foi levado ao hospital, mas não resistiu.

"Depois me chamaram para dizer que ele tinha morrido", relembra Larissa, esposa da vítima, que ainda tenta lidar com a perda.

Na emergência, Jonas relatou aos médicos que havia consumido bebida alcoólica no dia anterior e estava perdendo a visão. A causa oficial da morte ainda não foi confirmada, mas a suspeita é de envenenamento por metanol.

Outros casos com os mesmos sintomas

Nos dias seguintes, outros dois homens chegaram ao hospital municipal de Lajedo com sintomas semelhantes:

Celso da Silva, 43 anos: procurou atendimento dois dias após beber. Seu estado se agravou e ele morreu.

Cunhado de Celso, 32 anos: teve sintomas mais leves e sobreviveu, mas ficou com sequelas na visão.

Esses casos reforçaram a hipótese de que as bebidas consumidas estavam adulteradas com metanol.

Compra ilegal de bebidas é investigada

Segundo as investigações iniciais, as bebidas teriam sido compradas de forma clandestina, com preço abaixo do praticado no mercado. A suspeita é de que os produtos foram adquiridos para consumo e revenda, sem o devido controle de qualidade.

Autoridades de saúde alerta e investigam

A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou que investiga outro caso semelhante em João Alfredo, envolvendo um homem de 30 anos que também não resistiu aos sintomas.

O órgão orientou todas as unidades de saúde do estado a ficarem em alerta para quadros clínicos compatíveis com intoxicação por metanol e a notificar imediatamente os casos suspeitos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais