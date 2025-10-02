Metanol: Governo de Pernambuco lança cartilha de prevenção a bebidas adulteradas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa da Secretaria de Saúde alerta para os riscos da substância, que pode causar cegueira e morte, e divulga canais de denúncia e assistência

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), lançou uma campanha de alerta e prevenção contra o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, uma substância altamente tóxica.

A iniciativa busca informar a população sobre os riscos, sintomas e como denunciar a venda de produtos suspeitos.

O metanol é um tipo de álcool usado em combustíveis, solventes e produtos de limpeza, e sua ingestão pode causar intoxicação grave, levando à cegueira irreversível e até à morte.

Quais são os sintomas?

A identificação rápida dos sintomas é crucial. O tratamento em até 6 horas após o início do quadro pode salvar a vida do paciente.

Sintomas iniciais (até 6h após o consumo): Náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, tontura e confusão mental.

(até 6h após o consumo): Náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, tontura e confusão mental. Sintomas graves (de 6h a 24h após o consumo): Visão turva ou perda total da visão, sensibilidade à luz, convulsões e coma.

Como se proteger?

A cartilha do governo reforça dicas simples para reduzir o risco:

Compre bebidas apenas em locais de confiança.

Verifique sempre o rótulo, o lacre e o registro no Ministério da Agricultura (MAPA).

Desconfie de preços muito abaixo do mercado.

Evite consumir produtos de procedência desconhecida.

Onde buscar ajuda e denunciar?

Em caso de suspeita de intoxicação, procure imediatamente uma unidade de saúde. Para orientação, o CIAtox-PE (Centro de Assistência Toxicológica) atende 24h pelo fone 0800 722 6001.

Para denunciar a venda de bebidas suspeitas, procure o Procon-PE (0800 282 1512) ou a Delegacia do Consumidor - Decon ((81) 3184-3835).