Governo de Pernambuco investiga mais um caso de intoxicação por metanol em bebidas; desta vez, no Grande Recife
Mulher de Olinda apresenta sintomas graves após consumir vodka; SES-PE soma quatro casos notificados e monitora situação de no estado
Uma paciente de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, procurou atendimento em uma unidade de saúde com queixas de náuseas, vômitos, cefaleia e visão turva três dias após ingerir vodka. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) suspeita que seja mais um caso de intoxicação por metanol.
Quarto caso notificado à SES-PE
Essa paciente soma-se a outros três sob investigação da SES-PE. As notificações anteriores ocorreram no Agreste: dois homens de Lajedo e um de João Alfredo, todos atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois evoluíram para óbito, enquanto o terceiro recebeu alta com perda de visão bilateral.
Para reforçar a vigilância, a SES-PE criou um grupo de monitoramento com representantes das áreas de Vigilância em Saúde, Atenção à Saúde, Regulação de Leitos e Vigilância Sanitária. A equipe acompanha de perto as notificações, define medidas de controle e orienta o manejo clínico dos pacientes.
Recomendações
Na quarta-feira (1º), a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) divulgou nota técnica com recomendações aos serviços de saúde pública e privada, vigilâncias municipais e população sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.
Equipes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs/PE) mantêm contato direto com unidades de saúde para notificação imediata de novos casos e acionamento das autoridades competentes.