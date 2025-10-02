Governo de Pernambuco investiga mais um caso de intoxicação por metanol em bebidas; desta vez, no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mulher de Olinda apresenta sintomas graves após consumir vodka; SES-PE soma quatro casos notificados e monitora situação de no estado

Clique aqui e escute a matéria

Uma paciente de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, procurou atendimento em uma unidade de saúde com queixas de náuseas, vômitos, cefaleia e visão turva três dias após ingerir vodka. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) suspeita que seja mais um caso de intoxicação por metanol.

Quarto caso notificado à SES-PE

Essa paciente soma-se a outros três sob investigação da SES-PE. As notificações anteriores ocorreram no Agreste: dois homens de Lajedo e um de João Alfredo, todos atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois evoluíram para óbito, enquanto o terceiro recebeu alta com perda de visão bilateral.

Para reforçar a vigilância, a SES-PE criou um grupo de monitoramento com representantes das áreas de Vigilância em Saúde, Atenção à Saúde, Regulação de Leitos e Vigilância Sanitária. A equipe acompanha de perto as notificações, define medidas de controle e orienta o manejo clínico dos pacientes.

Recomendações

Na quarta-feira (1º), a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) divulgou nota técnica com recomendações aos serviços de saúde pública e privada, vigilâncias municipais e população sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Equipes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs/PE) mantêm contato direto com unidades de saúde para notificação imediata de novos casos e acionamento das autoridades competentes.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

