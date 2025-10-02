Rapper Hungria é internado em Brasília com sintomas de intoxicação por metanol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assessoria informa que cantor pode ter ingerido bebida alcoólica adulterada; Hungria está fora de risco iminente, mas shows foram cancelados

Clique aqui e escute a matéria

O rapper Hungria Hip Hop foi internado em Brasília nesta quinta-feira (2), após apresentar sintomas como cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A suspeita, segundo a assessoria do cantor, é de ingestão de bebida adulterada com metanol.

Hungria está fora de risco

Por meio de publicação nas redes sociais, a equipe do artista informou que ele já está fora de risco iminente e que, por orientação médica, os shows programados para este fim de semana foram cancelados.

"A situação remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo", acrescentou a nota, em referência aos episódios de intoxicação por metanol que afetaram dezenas de pessoas na capital paulista. Em Pernambuco, a Secretaria de Saúde investiga quatro casos.

Hungria teria feito seu último show em 14 de setembro, em Ribeirão Preto (SP), e tinha apresentação prevista para esta sexta-feira (3) em Ribeirão das Neves (MG), que foi cancelada.

