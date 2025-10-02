Intoxicação por metanol: governo divulga orientações sobre sintomas e prevenção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ministério da Saúde alerta para sinais da intoxicação por metanol, reforça prevenção em festas e bares e indica tratamento adequado

Diante do aumento de mortes e casos suspeitos, o Ministério da Saúde emitiu orientações nesta quarta-feira (1º) sobre como proceder em situações de possível intoxicação por metanol.

Segundo o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), já são 43 casos suspeitos no país: 39 em São Paulo, com 10 confirmações, e quatro em Pernambuco, em investigação.

Sintomas e primeiros cuidados

O ministério reforça que o atendimento médico deve ser procurado imediatamente após os primeiros sinais. Nas horas iniciais, os sintomas lembram embriaguez, como fala arrastada e reflexos diminuídos.

Entre 12h e 24h após a ingestão, quando a substância já foi metabolizada, surgem efeitos graves como náuseas, vômitos, tontura, dor abdominal e fraqueza, que podem evoluir para morte.

Também há risco de alterações no sistema nervoso central, que variam da sonolência até a perda de visão, um dos sinais mais característicos da intoxicação.

Ao chegar à unidade de saúde, a recomendação é informar sobre o consumo de bebida alcoólica e detalhar o contexto, citando tipo de bebida, presença ou não de rótulo e horário da ingestão.

Prevenção para consumidores e estabelecimentos

Como medida de prevenção em festas, bares e eventos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, orienta que a população se mantenha hidratada, bem alimentada e verifique a integridade do lacre das embalagens.Ele também reforça que nunca se deve dirigir após o consumo de álcool.

Para identificar possíveis adulterações, a coordenadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), Mariana Thibes, destaca sinais como preço muito abaixo do mercado, venda em pontos informais, rótulos mal impressos, ausência de CNPJ ou data de validade, além de turvação ou alteração de cor em bebidas transparentes.

Já a Anvisa orienta que bares e distribuidores mantenham notas fiscais, não comprem produtos de origem clandestina e verifiquem lote, volume e validade das bebidas. O órgão também recomenda capacitar equipes para identificar adulterações e orientar clientes.

Tratamento em casos confirmados

Nos casos confirmados de intoxicação por metanol, o tratamento indicado é o etanol em grau farmacêutico, produzido em laboratórios e farmácias de manipulação.

A substância é administrada por via oral ou intravenosa exclusivamente sob supervisão médica. A solicitação é feita pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) ou pelas secretarias de saúde.

