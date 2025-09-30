Pernambuco reforça ações contra bebidas adulteradas com risco de intoxicação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estado intensifica fiscalização de bares e distribuidoras e orienta população a identificar sinais de fraude em bebidas alcoólicas

Clique aqui e escute a matéria

O copo que chega à mesa pode carregar mais do que um simples drinque. Nos últimos dias, casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol em São Paulo acenderam um alerta em todo o País. Para além do prazer social da bebida, surge o risco silencioso de um veneno capaz de causar da sonolência e confusão mental à cegueira e até à morte.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, a diretora-geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Karla Baêta, detalhou as orientações para consumidores e as medidas que o Estado vem adotando diante da ameaça.

“É fundamental que a população busque consumir produtos de origem certa, adquiridos em locais regularizados junto à Vigilância Sanitária, como supermercados e distribuidoras reconhecidas”, destacou.

Como identificar bebidas adulteradas

Segundo Karla, toda bebida alcoólica regularizada no Brasil precisa estar registrada no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), órgão responsável por padronizar e autorizar fabricantes e importadores.

“Não existe registro de bebidas alcoólicas pela Anvisa. O número de registro do Mapa deve constar no rótulo da garrafa”, explicou.

Entre os cuidados recomendados aos consumidores estão:

Comprar em locais confiáveis: supermercados, distribuidoras e estabelecimentos fiscalizados;

supermercados, distribuidoras e estabelecimentos fiscalizados; Verificar rótulo e lacre: o produto deve exibir o número de registro no Mapa e não pode apresentar sinais de violação;

o produto deve exibir o número de registro no Mapa e não pode apresentar sinais de violação; Exigir transparência em bares: no caso de doses, peça que a bebida seja servida na sua frente, garantindo que venha da garrafa original;

no caso de doses, peça que a bebida seja servida na sua frente, garantindo que venha da garrafa original; Redobrar atenção com drinques prontos: em praias ou festas, quando a origem da bebida é desconhecida, o risco aumenta.

Sintomas que acendem o alerta

A ingestão de bebidas com metanol pode provocar sintomas logo nas primeiras horas após o consumo, mas também até um dia depois.

“São sinais de intoxicação exógena: sonolência, tontura, dor abdominal, náusea, vômito, dor de cabeça e confusão mental. Também pode haver queda de pressão arterial, visão turva, fotofobia e até perda provisória da visão de cores”, afirmou Karla Baêta.

Casos mais graves podem evoluir para convulsões, coma e risco de morte em decorrência de acidose metabólica. Por isso, qualquer suspeita exige busca imediata por atendimento médico.

A diretora reforça a importância de informar ao serviço de saúde o local de aquisição ou consumo da bebida, dado essencial para a investigação sanitária.

Onde buscar ajuda em Pernambuco

O Estado conta com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-PE), que funciona 24 horas para orientar tanto consumidores quanto profissionais de saúde. O número é 0800 722 6001.

“Esse canal é fundamental para esclarecer dúvidas sobre sintomas e condutas iniciais, além de auxiliar unidades de saúde que estejam diante de um caso suspeito”, explicou Karla.

O que Pernambuco tem feito

As ações de fiscalização em bares, restaurantes e distribuidoras são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias municipais. A Apevisa atua na coordenação e orientação técnica.

“Estamos publicando uma nota técnica para intensificar as fiscalizações em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, com foco em produtos de origem desconhecida ou sem registro”, informou a diretora.

Entre as medidas em andamento estão:

Apreensão de produtos suspeitos para análise em laboratório de referência;

Possibilidade de interdição cautelar de estabelecimentos com grandes volumes de bebidas irregulares;

Articulação com órgãos de defesa do consumidor, como Procon, Ministério Público e Delegacia do Consumidor, para operações conjuntas;

Planejamento de ações específicas para o verão, quando o consumo em praias e festas aumenta.

“Nosso objetivo é retirar de circulação produtos que ofereçam risco à saúde e, ao mesmo tempo, conscientizar a população para que não consuma bebidas de origem duvidosa”, reforçou Karla Baêta.

Denúncias e prevenção

Casos suspeitos de fraude em bebidas podem ser denunciados às vigilâncias sanitárias municipais.

“A população é parte fundamental nesse processo. Quando alguém informa onde comprou ou consumiu a bebida que causou sintomas, isso facilita a investigação e pode evitar que outros sejam expostos ao risco”, concluiu a diretora da Apevisa.