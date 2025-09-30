fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Pernambuco reforça ações contra bebidas adulteradas com risco de intoxicação

Estado intensifica fiscalização de bares e distribuidoras e orienta população a identificar sinais de fraude em bebidas alcoólicas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 30/09/2025 às 15:12
Imagem ilustrativa de brinde com copos de bebidas alcoólicas
Imagem ilustrativa de brinde com copos de bebidas alcoólicas - Pixabay

Clique aqui e escute a matéria

O copo que chega à mesa pode carregar mais do que um simples drinque. Nos últimos dias, casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol em São Paulo acenderam um alerta em todo o País. Para além do prazer social da bebida, surge o risco silencioso de um veneno capaz de causar da sonolência e confusão mental à cegueira e até à morte.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, a diretora-geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Karla Baêta, detalhou as orientações para consumidores e as medidas que o Estado vem adotando diante da ameaça.

“É fundamental que a população busque consumir produtos de origem certa, adquiridos em locais regularizados junto à Vigilância Sanitária, como supermercados e distribuidoras reconhecidas”, destacou.

Leia Também

Como identificar bebidas adulteradas

Segundo Karla, toda bebida alcoólica regularizada no Brasil precisa estar registrada no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), órgão responsável por padronizar e autorizar fabricantes e importadores.

“Não existe registro de bebidas alcoólicas pela Anvisa. O número de registro do Mapa deve constar no rótulo da garrafa”, explicou.

Entre os cuidados recomendados aos consumidores estão:

  • Comprar em locais confiáveis: supermercados, distribuidoras e estabelecimentos fiscalizados;
  • Verificar rótulo e lacre: o produto deve exibir o número de registro no Mapa e não pode apresentar sinais de violação;
  • Exigir transparência em bares: no caso de doses, peça que a bebida seja servida na sua frente, garantindo que venha da garrafa original;
  • Redobrar atenção com drinques prontos: em praias ou festas, quando a origem da bebida é desconhecida, o risco aumenta.

Sintomas que acendem o alerta

A ingestão de bebidas com metanol pode provocar sintomas logo nas primeiras horas após o consumo, mas também até um dia depois.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“São sinais de intoxicação exógena: sonolência, tontura, dor abdominal, náusea, vômito, dor de cabeça e confusão mental. Também pode haver queda de pressão arterial, visão turva, fotofobia e até perda provisória da visão de cores”, afirmou Karla Baêta.

Casos mais graves podem evoluir para convulsões, coma e risco de morte em decorrência de acidose metabólica. Por isso, qualquer suspeita exige busca imediata por atendimento médico.

A diretora reforça a importância de informar ao serviço de saúde o local de aquisição ou consumo da bebida, dado essencial para a investigação sanitária.

Onde buscar ajuda em Pernambuco

O Estado conta com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-PE), que funciona 24 horas para orientar tanto consumidores quanto profissionais de saúde. O número é 0800 722 6001.

“Esse canal é fundamental para esclarecer dúvidas sobre sintomas e condutas iniciais, além de auxiliar unidades de saúde que estejam diante de um caso suspeito”, explicou Karla.

O que Pernambuco tem feito

As ações de fiscalização em bares, restaurantes e distribuidoras são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias municipais. A Apevisa atua na coordenação e orientação técnica.

“Estamos publicando uma nota técnica para intensificar as fiscalizações em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, com foco em produtos de origem desconhecida ou sem registro”, informou a diretora.

Entre as medidas em andamento estão:

  • Apreensão de produtos suspeitos para análise em laboratório de referência;
  • Possibilidade de interdição cautelar de estabelecimentos com grandes volumes de bebidas irregulares;
  • Articulação com órgãos de defesa do consumidor, como Procon, Ministério Público e Delegacia do Consumidor, para operações conjuntas;
  • Planejamento de ações específicas para o verão, quando o consumo em praias e festas aumenta.

“Nosso objetivo é retirar de circulação produtos que ofereçam risco à saúde e, ao mesmo tempo, conscientizar a população para que não consuma bebidas de origem duvidosa”, reforçou Karla Baêta.

Denúncias e prevenção

Casos suspeitos de fraude em bebidas podem ser denunciados às vigilâncias sanitárias municipais.

“A população é parte fundamental nesse processo. Quando alguém informa onde comprou ou consumiu a bebida que causou sintomas, isso facilita a investigação e pode evitar que outros sejam expostos ao risco”, concluiu a diretora da Apevisa.

Leia também

Intoxicação por metanol é mais perigosa que o álcool; entenda riscos e diferenças
BEBIDAS ADULTERADAS

Intoxicação por metanol é mais perigosa que o álcool; entenda riscos e diferenças
Governo federal anuncia força-tarefa contra bebidas adulteradas após mortes por metanol
Saúde e Segurança Pública

Governo federal anuncia força-tarefa contra bebidas adulteradas após mortes por metanol

Compartilhe

Tags