Pernambuco reforça ações contra bebidas adulteradas com risco de intoxicação
Estado intensifica fiscalização de bares e distribuidoras e orienta população a identificar sinais de fraude em bebidas alcoólicas
O copo que chega à mesa pode carregar mais do que um simples drinque. Nos últimos dias, casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol em São Paulo acenderam um alerta em todo o País. Para além do prazer social da bebida, surge o risco silencioso de um veneno capaz de causar da sonolência e confusão mental à cegueira e até à morte.
Em entrevista ao Jornal do Commercio, a diretora-geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Karla Baêta, detalhou as orientações para consumidores e as medidas que o Estado vem adotando diante da ameaça.
“É fundamental que a população busque consumir produtos de origem certa, adquiridos em locais regularizados junto à Vigilância Sanitária, como supermercados e distribuidoras reconhecidas”, destacou.
Como identificar bebidas adulteradas
Segundo Karla, toda bebida alcoólica regularizada no Brasil precisa estar registrada no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), órgão responsável por padronizar e autorizar fabricantes e importadores.
“Não existe registro de bebidas alcoólicas pela Anvisa. O número de registro do Mapa deve constar no rótulo da garrafa”, explicou.
Entre os cuidados recomendados aos consumidores estão:
- Comprar em locais confiáveis: supermercados, distribuidoras e estabelecimentos fiscalizados;
- Verificar rótulo e lacre: o produto deve exibir o número de registro no Mapa e não pode apresentar sinais de violação;
- Exigir transparência em bares: no caso de doses, peça que a bebida seja servida na sua frente, garantindo que venha da garrafa original;
- Redobrar atenção com drinques prontos: em praias ou festas, quando a origem da bebida é desconhecida, o risco aumenta.
Sintomas que acendem o alerta
A ingestão de bebidas com metanol pode provocar sintomas logo nas primeiras horas após o consumo, mas também até um dia depois.
“São sinais de intoxicação exógena: sonolência, tontura, dor abdominal, náusea, vômito, dor de cabeça e confusão mental. Também pode haver queda de pressão arterial, visão turva, fotofobia e até perda provisória da visão de cores”, afirmou Karla Baêta.
Casos mais graves podem evoluir para convulsões, coma e risco de morte em decorrência de acidose metabólica. Por isso, qualquer suspeita exige busca imediata por atendimento médico.
A diretora reforça a importância de informar ao serviço de saúde o local de aquisição ou consumo da bebida, dado essencial para a investigação sanitária.
Onde buscar ajuda em Pernambuco
O Estado conta com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-PE), que funciona 24 horas para orientar tanto consumidores quanto profissionais de saúde. O número é 0800 722 6001.
“Esse canal é fundamental para esclarecer dúvidas sobre sintomas e condutas iniciais, além de auxiliar unidades de saúde que estejam diante de um caso suspeito”, explicou Karla.
O que Pernambuco tem feito
As ações de fiscalização em bares, restaurantes e distribuidoras são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias municipais. A Apevisa atua na coordenação e orientação técnica.
“Estamos publicando uma nota técnica para intensificar as fiscalizações em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, com foco em produtos de origem desconhecida ou sem registro”, informou a diretora.
Entre as medidas em andamento estão:
- Apreensão de produtos suspeitos para análise em laboratório de referência;
- Possibilidade de interdição cautelar de estabelecimentos com grandes volumes de bebidas irregulares;
- Articulação com órgãos de defesa do consumidor, como Procon, Ministério Público e Delegacia do Consumidor, para operações conjuntas;
- Planejamento de ações específicas para o verão, quando o consumo em praias e festas aumenta.
“Nosso objetivo é retirar de circulação produtos que ofereçam risco à saúde e, ao mesmo tempo, conscientizar a população para que não consuma bebidas de origem duvidosa”, reforçou Karla Baêta.
Denúncias e prevenção
Casos suspeitos de fraude em bebidas podem ser denunciados às vigilâncias sanitárias municipais.
“A população é parte fundamental nesse processo. Quando alguém informa onde comprou ou consumiu a bebida que causou sintomas, isso facilita a investigação e pode evitar que outros sejam expostos ao risco”, concluiu a diretora da Apevisa.