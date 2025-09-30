Intoxicação por metanol é mais perigosa que o álcool; entenda riscos e diferenças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Metanol, substância recentemente encontrada em bebidas alcoólicas, pode causar cegueira e danos irreversíveis mesmo em pequenas doses

Clique aqui e escute a matéria

Apesar de quimicamente semelhante ao etanol, comumente presente nas bebidas alcoólicas, o metanol é uma substância metabolizada de forma diferente no corpo, podendo provocar danos permanentes ou morte, mesmo em doses baixas.

O etanol se transforma em acetaldeído, que é tóxico, mas o fígado geralmente consegue convertê-lo em ácido acético. O ritmo e a capacidade de metabolizar o álcool variam conforme idade, peso e saúde do fígado, podendo causar dependência, intoxicação e doenças no fígado, coração e rins.

No caso do metanol, o metabolismo gera formaldeído, que depois se transforma em ácido fórmico. Esse processo é mais lento e pode levar ao acúmulo em órgãos, sobrecarregando o sistema nervoso e, principalmente, o nervo óptico, provocando alterações na visão ou cegueira de forma temporária ou permanente.

Perigos da intoxicação severa

Em situações graves, a concentração de ácido fórmico no sangue afeta as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia dentro das células. O comprometimento dessas estruturas pode prejudicar todo o organismo.

Os sintomas iniciais geralmente surgem entre 12 e 14 horas após a ingestão, segundo a oftalmologista Hanna Flávia Gomes (CBV-Hospital de Olhos, DF). Podem incluir dores de cabeça, náuseas, vômitos, dores abdominais, confusão mental e alterações visuais, que não necessariamente aparecem todos ou em ordem específica.

"É importante procurar um médico logo, pois o tratamento adequado depende dos exames iniciais e da confirmação em laboratório. Doses a partir de 10 ml já podem causar cegueira", alerta Gomes.

Entre as medidas médicas estão corretores de acidez, como bicarbonato, suplementação com vitaminas (como ácido fólico), uso de antídotos como etanol venoso e, em casos graves, hemodiálise. Soluções caseiras não devem ser tentadas, pois o acúmulo de metanol no organismo pode se agravar rapidamente.

Sintomas que diferenciam o metanol

O neurocirurgião André Meireles Borba explica que, enquanto o etanol causa efeitos imediatos, os sintomas do metanol surgem de forma gradual, intensificando-se com o tempo.

"Mesmo após ingerir álcool, se horas depois aparecerem sinais diferentes dos habituais, especialmente alterações na visão, é motivo de alerta. Sintomas que pioram ao longo das horas são particularmente preocupantes". Possíveis sinais incluem cegueira, visão turva, intolerância à luz e manchas visuais.

Embora os sinais relacionados ao nervo óptico sejam mais comuns, os efeitos sobre as mitocôndrias são os mais perigosos. "O formaldeído do metanol interfere na produção de energia das células. É como encher o pistão de um motor com água: ele para de funcionar. Esse processo é difícil de tratar e, a partir de certo ponto, irreversível", explica.

Procure atendimento imediato

A recomendação é buscar atendimento de urgência sem demora. As unidades de saúde seguem protocolos de triagem que permitem diferenciar rapidamente os tipos de intoxicação e iniciar o tratamento adequado. Redes de referência podem orientar os profissionais para uma ação rápida e eficaz.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

