Pernambuco inova na modernização da gestão de medicamentos e passa a ser pioneiro com o e-SUS AF
Com implantação do e-SUS AF, será possível monitorar, em tempo real, o caminho percorrido pelos medicamentos, desde o estoque até a oferta à população
Clique aqui e escute a matéria
Pernambuco se torna o primeiro Estado brasileiro a implantar o e-SUS AF, sistema inovador que promete maior agilidade, transparência e qualidade na gestão e no acompanhamento do acesso aos medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).
A novidade permitirá monitorar em tempo real o percurso dos medicamentos, do estoque até a entrega ao cidadão. Dessa maneira, é possível reduzir o tempo de atendimento nas farmácias públicas e ampliar a segurança do paciente.
Neste segunda e terça-feira (dias 29 e 30), a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco (Cosems-PE), realiza a oficina Transformação Digital na Assistência Farmacêutica e Cuidado Farmacêutico no SUS, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), no Recife.
Os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Caruaru, Salgueiro e Cedro serão os primeiros municípios a receber o sistema.
"Pernambuco reafirma seu protagonismo histórico na saúde pública do Brasil ao ser o primeiro a implantar o e-SUS AF. A oficina representa uma oportunidade singular de mobilização nacional para a modernização da Assistência Farmacêutica, com benefícios diretos para gestores, profissionais e população", diz o diretor da Farmácia do Estado, Jean Batista de Sá.
O evento também foca no fortalecimento do cuidado farmacêutico no SUS, promovendo o uso do método clínico e a valorização do registro qualificado das atividades dos profissionais, garantindo maior visibilidade ao impacto de sua atuação na linha de cuidado dos usuários.
"O evento marca o início da informatização da ciência farmacêutica no Brasil, ao organizar dados de Estados e municípios, além de garantir planejamento, abastecimento e segurança na dispensação", destaca o coordenador geral de Assistência Farmacêutica Especializada no Ministério da Saúde, Dalmare Sá.
Pernambuco já teve papel central em inovações nacionais na área: o Programa Farmácia Popular e o sistema Hórus nasceram no Estado. Agora, volta a ser pioneiro ao adotar o e-SUS AF.
Para o diretor de Informatização e Inovação em Saúde da SES-PE, Rodrigo Brennand, a iniciativa representa "um marco transformador, pois adota um modelo colaborativo que garante sustentabilidade aos estados, atende às necessidades dos municípios e assegura a continuidade das soluções digitais".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A programação da oficina inclui apresentação do Plano Operativo de Transformação Digital da Assistência Farmacêutica (e-SUS AF, MedSUS e BNAFAR), palestras sobre cuidado farmacêutico e método clínico, e minicursos que garantem suporte técnico e integração entre gestores e profissionais.