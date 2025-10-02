fechar
Jiboia de mais de dois metros aparece em área residencial de Olinda

Moradores se assustam com cobra gigante entre muros; animal pode estar ligado ao sumiço de uma gata

Por TV Jornal Publicado em 02/10/2025 às 10:44
A cobra em local inusitado

Um episódio inusitado causou agitação no bairro de Peixinhos, em Olinda, após o avistamento de uma jiboia de mais de dois metros em uma área residencial. A serpente foi vista entre o muro de uma casa e a parede de outra, e sua presença gerou preocupação entre os moradores — especialmente após o desaparecimento de uma gata na mesma região. Autoridades ambientais foram acionadas e reforçam orientações de segurança e proteção à fauna silvestre.

Aparição inusitada da jiboia

A cobra foi localizada em um espaço apertado entre duas construções, surpreendendo quem mora na área. Pela espessura e comprimento, os moradores estimam que o animal tenha entre 2,5 e 3 metros de comprimento. Ela foi vista subindo e descendo o telhado de uma residência pintada de laranja, o que intensificou o receio da população local.

“Realmente o tamanho dela é grande. A gente calcula que tenha mais de dois metros”, comentou um morador.

A presença da serpente: reação dos moradores

Assim que a notícia se espalhou, diversos moradores se dirigiram ao beco da Rua Jequié na tentativa de ver a jiboia com os próprios olhos. O tamanho impressionou até quem já havia visto cobras antes.

“Já vi jiboia pequena, mas desse tamanho aí não”, disse um dos curiosos.

O desaparecimento da gata de Dona Ana Paula

Dona Ana Paula, moradora próxima ao local onde a jiboia foi vista, desconfia que o animal esteja relacionado ao desaparecimento de sua gata, que costumava circular pelos telhados da vizinhança — justamente onde a serpente foi avistada.

“Tenho outros gatos e um cachorro, mas agora estou muito preocupada”, relatou a moradora.

A intervenção das equipes da Prefeitura de Olinda

Equipes da Prefeitura de Olinda estiveram no local por quase uma hora tentando localizar a jiboia. No entanto, o animal não foi encontrado durante a vistoria. As autoridades orientam que os moradores voltem a entrar em contato se o animal reaparecer.

A recomendação principal é não tentar capturar ou ferir o animal, e acionar imediatamente os órgãos competentes.

Recomendações para avistar o animal

  • Não machucar o animal: Se você avistar o animal, você se afasta porque aí é óbvio que ele vai atacar se você tentar fazer alguma coisa
  • Contatar o órgão responsável: Entrar em contato com o órgão responsável para resgatar.

