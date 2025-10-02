Jiboia de mais de dois metros aparece em área residencial de Olinda
Moradores se assustam com cobra gigante entre muros; animal pode estar ligado ao sumiço de uma gata
A cobra em local inusitado
Um episódio inusitado causou agitação no bairro de Peixinhos, em Olinda, após o avistamento de uma jiboia de mais de dois metros em uma área residencial. A serpente foi vista entre o muro de uma casa e a parede de outra, e sua presença gerou preocupação entre os moradores — especialmente após o desaparecimento de uma gata na mesma região. Autoridades ambientais foram acionadas e reforçam orientações de segurança e proteção à fauna silvestre.
Aparição inusitada da jiboia
A cobra foi localizada em um espaço apertado entre duas construções, surpreendendo quem mora na área. Pela espessura e comprimento, os moradores estimam que o animal tenha entre 2,5 e 3 metros de comprimento. Ela foi vista subindo e descendo o telhado de uma residência pintada de laranja, o que intensificou o receio da população local.
“Realmente o tamanho dela é grande. A gente calcula que tenha mais de dois metros”, comentou um morador.
A presença da serpente: reação dos moradores
Assim que a notícia se espalhou, diversos moradores se dirigiram ao beco da Rua Jequié na tentativa de ver a jiboia com os próprios olhos. O tamanho impressionou até quem já havia visto cobras antes.
“Já vi jiboia pequena, mas desse tamanho aí não”, disse um dos curiosos.
O desaparecimento da gata de Dona Ana Paula
Dona Ana Paula, moradora próxima ao local onde a jiboia foi vista, desconfia que o animal esteja relacionado ao desaparecimento de sua gata, que costumava circular pelos telhados da vizinhança — justamente onde a serpente foi avistada.
“Tenho outros gatos e um cachorro, mas agora estou muito preocupada”, relatou a moradora.
A intervenção das equipes da Prefeitura de Olinda
Equipes da Prefeitura de Olinda estiveram no local por quase uma hora tentando localizar a jiboia. No entanto, o animal não foi encontrado durante a vistoria. As autoridades orientam que os moradores voltem a entrar em contato se o animal reaparecer.
A recomendação principal é não tentar capturar ou ferir o animal, e acionar imediatamente os órgãos competentes.
Recomendações para avistar o animal
- Não machucar o animal: Se você avistar o animal, você se afasta porque aí é óbvio que ele vai atacar se você tentar fazer alguma coisa
- Contatar o órgão responsável: Entrar em contato com o órgão responsável para resgatar.
