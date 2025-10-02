Jiboia de mais de dois metros aparece em área residencial de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Moradores se assustam com cobra gigante entre muros; animal pode estar ligado ao sumiço de uma gata

A cobra em local inusitado

Um episódio inusitado causou agitação no bairro de Peixinhos, em Olinda, após o avistamento de uma jiboia de mais de dois metros em uma área residencial. A serpente foi vista entre o muro de uma casa e a parede de outra, e sua presença gerou preocupação entre os moradores — especialmente após o desaparecimento de uma gata na mesma região. Autoridades ambientais foram acionadas e reforçam orientações de segurança e proteção à fauna silvestre.



Aparição inusitada da jiboia

A cobra foi localizada em um espaço apertado entre duas construções, surpreendendo quem mora na área. Pela espessura e comprimento, os moradores estimam que o animal tenha entre 2,5 e 3 metros de comprimento. Ela foi vista subindo e descendo o telhado de uma residência pintada de laranja, o que intensificou o receio da população local.

“Realmente o tamanho dela é grande. A gente calcula que tenha mais de dois metros”, comentou um morador.



A presença da serpente: reação dos moradores

Assim que a notícia se espalhou, diversos moradores se dirigiram ao beco da Rua Jequié na tentativa de ver a jiboia com os próprios olhos. O tamanho impressionou até quem já havia visto cobras antes.

“Já vi jiboia pequena, mas desse tamanho aí não”, disse um dos curiosos.



O desaparecimento da gata de Dona Ana Paula

Dona Ana Paula, moradora próxima ao local onde a jiboia foi vista, desconfia que o animal esteja relacionado ao desaparecimento de sua gata, que costumava circular pelos telhados da vizinhança — justamente onde a serpente foi avistada.

“Tenho outros gatos e um cachorro, mas agora estou muito preocupada”, relatou a moradora.



A intervenção das equipes da Prefeitura de Olinda

Equipes da Prefeitura de Olinda estiveram no local por quase uma hora tentando localizar a jiboia. No entanto, o animal não foi encontrado durante a vistoria. As autoridades orientam que os moradores voltem a entrar em contato se o animal reaparecer.

A recomendação principal é não tentar capturar ou ferir o animal, e acionar imediatamente os órgãos competentes.

Recomendações para avistar o animal

Não machucar o animal: Se você avistar o animal, você se afasta porque aí é óbvio que ele vai atacar se você tentar fazer alguma coisa

Se você avistar o animal, você se afasta porque aí é óbvio que ele vai atacar se você tentar fazer alguma coisa Contatar o órgão responsável: Entrar em contato com o órgão responsável para resgatar.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais