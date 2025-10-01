Da periferia de Olinda ao sonho de feat com Anitta: Priscila Senna comenta superação e futuro na música
Quinze anos de carreira, conquistas e superação fazem Priscila Senna abrir o coração e falar sobre o passado, o presente e futuro na música
O brega, ritmo periférico que por muito tempo foi marginalizado em Pernambuco, hoje é fonte de sustento e reconhecimento para vários artistas locais, como Priscila Senna.
Em coletiva de imprensa na tarde de quarta-feira (1), a artista, ao detalhar seu novo audiovisual com Simone Mendes, compartilhou que sua vida alcançou um patamar de conforto que lhe permite garantir a casa própria para seus familiares.
Mãe de um menino e uma adolescente e casada há 17 anos com seu empresário, Márcio Pires, ela comemora o reconhecimento de seu trabalho. A artista está ciente de que suas conquistas são resultado da expansão e dos novos territórios que o seu ritmo está conquistando.
"A cena brega está fazendo muito barulho", afirma Priscila. Ela ressalta que o ritmo está sendo valorizado por artistas de todo o país, a exemplo dos que participaram do seu último DVD, gravado em agosto deste ano no Marco Zero, em Recife.
Um sonho que começou na periferia olindense
Recentemente, Priscila revelou em suas redes sociais as dificuldades que enfrentou nos primeiros anos de sua carreira. Na época, ela morava em Águas Compridas, na periferia de Olinda.
Sem dinheiro para o transporte, a cantora caminhava até o Alto da Bondade para ensaiar e confessou que muitas vezes enfrentava a jornada sem se alimentar direito.
"Eu passava por muitas dificuldades. Perto de onde eu morava, tinha um campo de futebol com muitos pés de azeitona roxa, que deixava a língua toda roxa. Muitas vezes, eu ia para lá para comer essa azeitona; era a única refeição do dia", contou ela, emocionada, em um vídeo no seu Instagram.
Sonho de gravar um feat com Anitta
Superadas as dificuldades, a artista já projeta novos horizontes. Priscila revelou aos jornalistas, com entusiasmo, que seu próximo lançamento audiovisual será um feat com Liniker.
Além disso, ela manifestou o desejo de uma parceria com Anitta e a intenção de expandir seus shows para outros estados, fortalecendo seu nome no cenário nacional.
A possibilidade de um feat com a estrela pop já movimenta as especulações entre os fãs.