Priscila Senna lança "Campeão dos Piores" com participação de Simone Mendes

Nesta quinta-feira (2), Priscila Senna lança "Campeão dos Piores" com Simone Mendes, primeira faixa do audiovisual "15 Anos – TBT da Musa"

Por Guilherme Gusmão Publicado em 01/10/2025 às 14:42
Priscila Senna e Simone Mendes
Priscila Senna e Simone Mendes - Divulgação

A cantora Priscila Senna lança nesta quinta-feira (2), às 21h, em todas as plataformas digitais, o single “Campeão dos Piores”, em parceria com Simone Mendes.

A faixa, marcada por um tom de desabafo e superação amorosa, mistura o brega romântico à intensidade das duas intérpretes e promete se tornar um novo hino entre os fãs.

“Essa música tem uma força muito grande e precisava de uma voz que trouxesse ainda mais verdade para a mensagem. Simone foi a escolha perfeita. Dividir essa faixa com ela, no palco do Marco Zero, em um momento tão importante da minha carreira, foi emocionante demais”, afirma Priscila Senna.

O lançamento faz parte do projeto audiovisual “15 Anos – TBT da Musa”, que foi gravado no Marco Zero, no Recife, e celebrou a trajetória artística da cantora.

“Quando a Priscila me chamou para participar, eu fiquei muito feliz. Sempre admirei a trajetória dela e a potência da música nordestina. Cantar ‘Campeão dos Piores’ ao lado dela foi um presente, porque é uma canção que fala de dor, mas também de libertação”, explica Simone Mendes.

O single dá início à divulgação de uma série de novidades do projeto, que inclui músicas inéditas e grandes sucessos da carreira de Priscila Senna.

Com quase 2 milhões de inscritos no YouTube e 2,3 milhões de seguidores no Instagram, Priscila Senna segue consolidando sua presença no cenário musical nacional, acumulando entre 10 e 30 milhões de plays a cada novo lançamento.

