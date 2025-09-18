fechar
Agenda | Notícia

Jorge & Mateus fazem show no Recife em outubro como parte da turnê de 20 anos de carreira

A dupla sertaneja se apresenta na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco com participação de Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe

Por Catêrine Costa Publicado em 18/09/2025 às 21:44
Jorge e Mateus
Jorge e Mateus - Divulgação

No dia 25 de outubro, Recife recebe de volta a dupla Jorge & Mateus com a tão aguardada turnê comemorativa de 20 anos de carreira. O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco e promete ser um dos momentos mais marcantes da música sertaneja no Nordeste.

Além da dupla, o evento contará com apresentações de Simone Mendes, uma das artistas mais populares do país, e dos cantores Léo Foguete e Pedro Libe, completando a noite com grandes atrações. Os ingressos já estão à venda no site Q2 Ingressos.

Divulgação
Simone Mendes - Divulgação

A turnê de 20 anos de Jorge & Mateus começou em abril e já percorreu diversas capitais brasileiras, com mais de 20 apresentações confirmadas até o fim de 2025. O repertório traz uma retrospectiva da trajetória da dupla, unindo sucessos que marcaram gerações e novas canções que consolidam sua posição como um dos maiores nomes da música nacional.

Este será também um momento especial para os fãs: trata-se da última turnê antes da pausa na carreira da dupla, anunciada recentemente. Em Recife, a expectativa é de casa cheia para celebrar duas décadas de história musical com um espetáculo grandioso, recheado de emoção e muitos hits.

Divulgação
Léo Foguete - Divulgação

Serviço

Evento: Jorge & Mateus – Turnê 20 anos

Data: Sábado, 25 de outubro de 2025

Local: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Recife

Atrações: Jorge & Mateus, Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe

Ingressos: À venda no site Q2 Ingressos

Informações: Site oficial e redes sociais da dupla

Comprar Ingressos

