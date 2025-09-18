Jorge & Mateus fazem show no Recife em outubro como parte da turnê de 20 anos de carreira

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
No dia 25 de outubro, Recife recebe de volta a dupla Jorge & Mateus com a tão aguardada turnê comemorativa de 20 anos de carreira. O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco e promete ser um dos momentos mais marcantes da música sertaneja no Nordeste.
Além da dupla, o evento contará com apresentações de Simone Mendes, uma das artistas mais populares do país, e dos cantores Léo Foguete e Pedro Libe, completando a noite com grandes atrações. Os ingressos já estão à venda no site Q2 Ingressos.
A turnê de 20 anos de Jorge & Mateus começou em abril e já percorreu diversas capitais brasileiras, com mais de 20 apresentações confirmadas até o fim de 2025. O repertório traz uma retrospectiva da trajetória da dupla, unindo sucessos que marcaram gerações e novas canções que consolidam sua posição como um dos maiores nomes da música nacional.
Este será também um momento especial para os fãs: trata-se da última turnê antes da pausa na carreira da dupla, anunciada recentemente. Em Recife, a expectativa é de casa cheia para celebrar duas décadas de história musical com um espetáculo grandioso, recheado de emoção e muitos hits.
Serviço
Evento: Jorge & Mateus – Turnê 20 anos
Data: Sábado, 25 de outubro de 2025
Local: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Recife
Atrações: Jorge & Mateus, Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe