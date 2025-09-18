Jorge & Mateus fazem show no Recife em outubro como parte da turnê de 20 anos de carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A dupla sertaneja se apresenta na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco com participação de Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe

Clique aqui e escute a matéria

No dia 25 de outubro, Recife recebe de volta a dupla Jorge & Mateus com a tão aguardada turnê comemorativa de 20 anos de carreira. O show acontece na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco e promete ser um dos momentos mais marcantes da música sertaneja no Nordeste.

Além da dupla, o evento contará com apresentações de Simone Mendes, uma das artistas mais populares do país, e dos cantores Léo Foguete e Pedro Libe, completando a noite com grandes atrações. Os ingressos já estão à venda no site Q2 Ingressos.

Simone Mendes - Divulgação

A turnê de 20 anos de Jorge & Mateus começou em abril e já percorreu diversas capitais brasileiras, com mais de 20 apresentações confirmadas até o fim de 2025. O repertório traz uma retrospectiva da trajetória da dupla, unindo sucessos que marcaram gerações e novas canções que consolidam sua posição como um dos maiores nomes da música nacional.

Este será também um momento especial para os fãs: trata-se da última turnê antes da pausa na carreira da dupla, anunciada recentemente. Em Recife, a expectativa é de casa cheia para celebrar duas décadas de história musical com um espetáculo grandioso, recheado de emoção e muitos hits.