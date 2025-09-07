Simone Mendes exibe bandeira do Pará em show no Amazonas e pede desculpas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Simone Mendes se desculpa após bandeira do Pará aparecer em show no Amazonas e ressalta sua paixão e respeito pelo público manauara

Simone Mendes, cantora, usou as redes sociais para se desculpar com os fãs após uma gafe durante seu show em Manaus, na noite de ontem. No palco, foi exibida a bandeira do Pará em vez da do Amazonas, o que gerou críticas do público.

Em uma série de Stories, a cantora explicou a situação e pediu compreensão: “Acabei de chegar no hotel em Serra Talhada e, olhando a internet, vi uma falha da minha técnica no show. Colocaram a bandeira de outro estado. Eu pego eles ou vocês me ajudam a pegar?”, disse em tom bem-humorado.

Exibição da bandeira do Pará, em Manaus, no show de Simone Mendes - Reprodução/X

Logo depois, Simone reforçou seu carinho pela capital amazonense: “Quero pedir desculpas pela falha da técnica. Todo mundo sabe o amor que tenho por Manaus. É uma terra preciosa, amada, e um dos meus maiores fã-clubes está aqui. Tenho uma paixão enorme por esse povo”.

A artista lembrou ainda que escolheu Manaus para a gravação de seu DVD e destacou que a situação será corrigida.

O erro, no entanto, repercutiu nas redes sociais, já que aconteceu justamente no dia da Elevação do Amazonas — data em que, em 1850, o estado se tornou independente do Pará. A bandeira equivocada apareceu no telão enquanto Simone interpretava Copo de Veneno em uma versão de tecnobrega, ritmo típico do Pará.