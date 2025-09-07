fechar
Celebridades | Notícia

Simone Mendes exibe bandeira do Pará em show no Amazonas e pede desculpas

Simone Mendes se desculpa após bandeira do Pará aparecer em show no Amazonas e ressalta sua paixão e respeito pelo público manauara

Por Alice Lins Publicado em 07/09/2025 às 18:02
Simone Mendes, cantora brasileira
Simone Mendes, cantora brasileira - Reprodução/Instagram

Simone Mendes, cantora, usou as redes sociais para se desculpar com os fãs após uma gafe durante seu show em Manaus, na noite de ontem. No palco, foi exibida a bandeira do Pará em vez da do Amazonas, o que gerou críticas do público.

Em uma série de Stories, a cantora explicou a situação e pediu compreensão: “Acabei de chegar no hotel em Serra Talhada e, olhando a internet, vi uma falha da minha técnica no show. Colocaram a bandeira de outro estado. Eu pego eles ou vocês me ajudam a pegar?”, disse em tom bem-humorado.

Reprodução/X
Exibição da bandeira do Pará, em Manaus, no show de Simone Mendes - Reprodução/X

Logo depois, Simone reforçou seu carinho pela capital amazonense: “Quero pedir desculpas pela falha da técnica. Todo mundo sabe o amor que tenho por Manaus. É uma terra preciosa, amada, e um dos meus maiores fã-clubes está aqui. Tenho uma paixão enorme por esse povo”.

A artista lembrou ainda que escolheu Manaus para a gravação de seu DVD e destacou que a situação será corrigida.

O erro, no entanto, repercutiu nas redes sociais, já que aconteceu justamente no dia da Elevação do Amazonas — data em que, em 1850, o estado se tornou independente do Pará. A bandeira equivocada apareceu no telão enquanto Simone interpretava Copo de Veneno em uma versão de tecnobrega, ritmo típico do Pará.

