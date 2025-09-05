fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Amazonas x Remo ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe da Onça-pintada segue no Z-4 e encara o Leão Azul, que não vence há três jogos e aposta em reforços para reagir na Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/09/2025 às 15:00
Imagem do meia Jaderson, do Remo
Imagem do meia Jaderson, do Remo - Samara Miranda/Ascom Remo

Amazonas e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 17h (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O duelo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Como chegam as equipes?

O Amazonas chega pressionado após a derrota para o Atlético-GO e a permanência na zona de rebaixamento. A Onça soma 24 pontos e, mesmo que vença o clássico regional, não deixará o Z-4.

A presença do zagueiro Iván Alvariño depende do pagamento de multa contratual.

Do outro lado, o Remo atravessa jejum de três jogos sem vitória, perdeu força na luta pelo G-4 e vê o técnico António Oliveira ameaçado no cargo.

Para enfrentar o rival, o time azulino aposta em quatro novos reforços para tentar reagir na competição.

Transmissão ao vivo e online

O confronto será transmitido pela  Disney+ (streaming).

Como assistir ao confronto online

  • Acesse o Disney+
  • Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.

Faça login

  • Digite seu e-mail e senha cadastrados.
  • Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.

Verifique sua assinatura

  • O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.
  • Confirme se sua assinatura está em dia.

Procure pela transmissão

  • No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.

Ficha de jogo

  • Data: Sexta-feira, 05 de setembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus
  • Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série B

Prováveis escalações

Amazonas

João Lopes; Castrillón, Léo Coelho, Fabiano e Digão (Alvariño); Larry Vásquez; Erick Varão, Rafael Tavares e Luan Silva; Kevin e Henrique Almeida.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Remo

Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Diego Hernández; Pedro Rocha, João Pedro e Marrony.

Leia também

Guarani x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série C

Guarani x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias da Copa do Mundo

Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags