Transmissão Amazonas x Remo ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe da Onça-pintada segue no Z-4 e encara o Leão Azul, que não vence há três jogos e aposta em reforços para reagir na Série B.
Amazonas e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 17h (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O duelo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Como chegam as equipes?
O Amazonas chega pressionado após a derrota para o Atlético-GO e a permanência na zona de rebaixamento. A Onça soma 24 pontos e, mesmo que vença o clássico regional, não deixará o Z-4.
A presença do zagueiro Iván Alvariño depende do pagamento de multa contratual.
Do outro lado, o Remo atravessa jejum de três jogos sem vitória, perdeu força na luta pelo G-4 e vê o técnico António Oliveira ameaçado no cargo.
Para enfrentar o rival, o time azulino aposta em quatro novos reforços para tentar reagir na competição.
Transmissão ao vivo e online
O confronto será transmitido pela Disney+ (streaming).
Como assistir ao confronto online
- Acesse o Disney+
- Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.
Faça login
- Digite seu e-mail e senha cadastrados.
- Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.
Verifique sua assinatura
- O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.
- Confirme se sua assinatura está em dia.
Procure pela transmissão
- No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.
Ficha de jogo
- Data: Sexta-feira, 05 de setembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus
- Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série B
Prováveis escalações
Amazonas
João Lopes; Castrillón, Léo Coelho, Fabiano e Digão (Alvariño); Larry Vásquez; Erick Varão, Rafael Tavares e Luan Silva; Kevin e Henrique Almeida.
Remo
Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Diego Hernández; Pedro Rocha, João Pedro e Marrony.