Transmissão Amazonas x Remo ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe da Onça-pintada segue no Z-4 e encara o Leão Azul, que não vence há três jogos e aposta em reforços para reagir na Série B.

Amazonas e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 17h (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O duelo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Como chegam as equipes?

O Amazonas chega pressionado após a derrota para o Atlético-GO e a permanência na zona de rebaixamento. A Onça soma 24 pontos e, mesmo que vença o clássico regional, não deixará o Z-4.

A presença do zagueiro Iván Alvariño depende do pagamento de multa contratual.

Do outro lado, o Remo atravessa jejum de três jogos sem vitória, perdeu força na luta pelo G-4 e vê o técnico António Oliveira ameaçado no cargo.

Para enfrentar o rival, o time azulino aposta em quatro novos reforços para tentar reagir na competição.

Transmissão ao vivo e online

O confronto será transmitido pela Disney+ (streaming).

Como assistir ao confronto online

Acesse o Disney+

Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.

Faça login

Digite seu e-mail e senha cadastrados.

Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.

Verifique sua assinatura

O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.

Confirme se sua assinatura está em dia.

Procure pela transmissão

No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.

Ficha de jogo

Data: Sexta-feira, 05 de setembro de 2025

Sexta-feira, 05 de setembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus

Estádio Carlos Zamith, Manaus Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série B

Prováveis escalações

Amazonas

João Lopes; Castrillón, Léo Coelho, Fabiano e Digão (Alvariño); Larry Vásquez; Erick Varão, Rafael Tavares e Luan Silva; Kevin e Henrique Almeida.



Remo

Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Diego Hernández; Pedro Rocha, João Pedro e Marrony.