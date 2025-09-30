Indicado ao Jabuti, Festival Pernambucano de Literatura Negra realiza 5ª edição na Bienal de Pernambuco
Evento, que reúne dez escritoras negras, acontecerá neste sábado (4) e domingo (5), no Centro de Convenções de Olinda. Confira detalhes
Pela primeira vez, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco abre espaço para o Festival Pernambucano de Literatura Negra, que passa a integrar oficialmente a programação do evento.
A quinta edição do festival acontece nos dias 4 e 5 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com o tema “Mulheres negras no centro da literatura”.
Criado pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, o festival chega à Bienal consagrado como semifinalista do Prêmio Jabuti 2025 e apresenta uma programação composta por dez escritoras negras, com atividades acessíveis em Libras.
A curadoria é assinada por Odailta Alves, pesquisadora e escritora com trajetória marcada pelo ativismo antirracista. Com mesas temáticas que abordam diferentes eixos da experiência negra na literatura, a programação propõe um encontro entre gerações, linguagens e territórios.
O evento é incentivado pelo Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.
Sábado com sarau e vozes do interior
O sábado (4) começa com o Sarau Poético no Palco Sesc Além das Letras, com a presença emblemática de Inaldete Pinheiro — referência histórica da militância negra e da poesia engajada.
Ao lado dela, três jovens autoras ampliam a força da palavra: Joy Thamires, com sua escrita vinda da periferia; Nena Callejera, travesti e slammer que tensiona normas de gênero e raça; e Priscila Ferraz, arte-educadora que faz da poesia uma ferramenta de emancipação.
No Espaço Conexão Petrobras, a mesa Escritoras Negras do Agreste ao Sertão Pernambucano desloca o centro da narrativa para além da capital.
Manu Monteiro, psicóloga e artista, apresenta uma escrita voltada à cura e à ancestralidade. Do Sertão do Pajeú, Francisca Araújo leva a oralidade do cordel e da glosa ao espaço da Bienal. A mediação será da atriz Elke Falconiere, que traz a perspectiva da literatura independente produzida em zines e vivências do interior.
Domingo de poesia e música
No domingo (5), o Auditório Círculo das Ideias recebe a mesa Versos e músicas: mulheres negras que escrevem e cantam.
Com a participação de Bell Puã, poeta e cantora com atuação internacional, e Bione, artista que une slam, rap e literatura, o encontro propõe uma costura entre palavra e som.
A mediação será de Lenne Ferreira, jornalista e produtora cultural que atua na construção de redes de fortalecimento para artistas negras.
A presença do Festival Pernambucano de Literatura Negra na Bienal marca um gesto inédito de reconhecimento e ampliação de vozes historicamente marginalizadas, reafirmando o poder da literatura como campo de disputa, memória e transformação social.
Serviço:
O quê: Indicado ao Jabuti, Festival Pernambucano de Literatura Negra realiza 5ª edição na Bienal de Pernambuco
Quando: Sábado (4) e domingo (5) de outubro de 2025
Onde: XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco – Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda
Entrada: Conforme bilheteria oficial da Bienal
Mais informações: No Instagram @festivaldeliteraturanegra_pe e no site negrasou.com.br/festival