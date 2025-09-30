Indicado ao Jabuti, Festival Pernambucano de Literatura Negra realiza 5ª edição na Bienal de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento, que reúne dez escritoras negras, acontecerá neste sábado (4) e domingo (5), no Centro de Convenções de Olinda. Confira detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Pela primeira vez, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco abre espaço para o Festival Pernambucano de Literatura Negra, que passa a integrar oficialmente a programação do evento.

A quinta edição do festival acontece nos dias 4 e 5 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com o tema “Mulheres negras no centro da literatura”.

Criado pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, o festival chega à Bienal consagrado como semifinalista do Prêmio Jabuti 2025 e apresenta uma programação composta por dez escritoras negras, com atividades acessíveis em Libras.

A curadoria é assinada por Odailta Alves, pesquisadora e escritora com trajetória marcada pelo ativismo antirracista. Com mesas temáticas que abordam diferentes eixos da experiência negra na literatura, a programação propõe um encontro entre gerações, linguagens e territórios.

O evento é incentivado pelo Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Sábado com sarau e vozes do interior

O sábado (4) começa com o Sarau Poético no Palco Sesc Além das Letras, com a presença emblemática de Inaldete Pinheiro — referência histórica da militância negra e da poesia engajada.

Ao lado dela, três jovens autoras ampliam a força da palavra: Joy Thamires, com sua escrita vinda da periferia; Nena Callejera, travesti e slammer que tensiona normas de gênero e raça; e Priscila Ferraz, arte-educadora que faz da poesia uma ferramenta de emancipação.

No Espaço Conexão Petrobras, a mesa Escritoras Negras do Agreste ao Sertão Pernambucano desloca o centro da narrativa para além da capital.

Manu Monteiro, psicóloga e artista, apresenta uma escrita voltada à cura e à ancestralidade. Do Sertão do Pajeú, Francisca Araújo leva a oralidade do cordel e da glosa ao espaço da Bienal. A mediação será da atriz Elke Falconiere, que traz a perspectiva da literatura independente produzida em zines e vivências do interior.

Domingo de poesia e música

No domingo (5), o Auditório Círculo das Ideias recebe a mesa Versos e músicas: mulheres negras que escrevem e cantam.

Com a participação de Bell Puã, poeta e cantora com atuação internacional, e Bione, artista que une slam, rap e literatura, o encontro propõe uma costura entre palavra e som.

A mediação será de Lenne Ferreira, jornalista e produtora cultural que atua na construção de redes de fortalecimento para artistas negras.

A presença do Festival Pernambucano de Literatura Negra na Bienal marca um gesto inédito de reconhecimento e ampliação de vozes historicamente marginalizadas, reafirmando o poder da literatura como campo de disputa, memória e transformação social.

Serviço:

O quê: Indicado ao Jabuti, Festival Pernambucano de Literatura Negra realiza 5ª edição na Bienal de Pernambuco

Quando: Sábado (4) e domingo (5) de outubro de 2025

Onde: XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco – Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda

Entrada: Conforme bilheteria oficial da Bienal

Mais informações: No Instagram @festivaldeliteraturanegra_pe e no site negrasou.com.br/festival