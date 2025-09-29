Festival Pernambucano de Literatura Negra é semifinalista do Prêmio Jabuti 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com apenas cinco edições, iniciativa se consolida como espaço de resistência feminina e ganha destaque no maior prêmio literário do país

Clique aqui e escute a matéria

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, na quinta-feira (25), os semifinalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti. Entre os dez selecionados está o Festival Pernambucano de Literatura Negra, que em 2025 celebra cinco anos de trajetória e já se consolidou como um espaço de afirmação de mulheres negras, escritoras e poetas que transformam a palavra em instrumento político, social e econômico.

Idealizado e coordenado pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, o festival surgiu de forma independente em Pernambuco e, desde então, percorre diferentes regiões do estado, promovendo diálogo e visibilidade para mulheres.

A cada edição, a programação inclui mesas de debate, saraus, oficinas e lançamentos de livros, sempre colocando o protagonismo feminino no centro das atividades.

Jaqueline já conhece de perto o peso do Jabuti. Em 2020, ano da pandemia, conquistou a estatueta do maior prêmio literário do país com a obra “Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho”.

O livro, publicado de forma independente, nasceu de um projeto apresentado em 2015 e transformado, no ano anterior, em reportagem ampliada.

A obra figurou entre as dez indicadas ao prêmio na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, consolidando a autora no cenário literário nacional.

Cinco anos depois, Jaqueline celebra um novo reconhecimento, agora coletivo, com o festival.

“Eu fiquei muito orgulhosa em ver o festival ser indicado ao Jabuti, uma iniciativa que nasceu de forma independente e que busca valorizar a literatura produzida por escritores negros. Tive o orgulho de também ser indicada, como autora, em 2020. E agora ver o festival que idealizei também ser indicado faz o orgulho e a alegria transbordar”, afirmou.

A coordenadora também anunciou novidades para este ano. “Em outubro estaremos com o festival na Bienal do Livro e em novembro também teremos um dia exclusivamente dedicado ao nosso evento. Posso dizer que este ano, com esta indicação, teremos ainda mais motivos para celebrar o Festival Pernambucano de Literatura Negra”, disse.