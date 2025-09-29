Festival Pernambucano de Literatura Negra é semifinalista do Prêmio Jabuti 2025
Com apenas cinco edições, iniciativa se consolida como espaço de resistência feminina e ganha destaque no maior prêmio literário do país
Clique aqui e escute a matéria
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, na quinta-feira (25), os semifinalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti. Entre os dez selecionados está o Festival Pernambucano de Literatura Negra, que em 2025 celebra cinco anos de trajetória e já se consolidou como um espaço de afirmação de mulheres negras, escritoras e poetas que transformam a palavra em instrumento político, social e econômico.
Idealizado e coordenado pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, o festival surgiu de forma independente em Pernambuco e, desde então, percorre diferentes regiões do estado, promovendo diálogo e visibilidade para mulheres.
A cada edição, a programação inclui mesas de debate, saraus, oficinas e lançamentos de livros, sempre colocando o protagonismo feminino no centro das atividades.
Jaqueline já conhece de perto o peso do Jabuti. Em 2020, ano da pandemia, conquistou a estatueta do maior prêmio literário do país com a obra “Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho”.
O livro, publicado de forma independente, nasceu de um projeto apresentado em 2015 e transformado, no ano anterior, em reportagem ampliada.
A obra figurou entre as dez indicadas ao prêmio na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, consolidando a autora no cenário literário nacional.
Cinco anos depois, Jaqueline celebra um novo reconhecimento, agora coletivo, com o festival.
“Eu fiquei muito orgulhosa em ver o festival ser indicado ao Jabuti, uma iniciativa que nasceu de forma independente e que busca valorizar a literatura produzida por escritores negros. Tive o orgulho de também ser indicada, como autora, em 2020. E agora ver o festival que idealizei também ser indicado faz o orgulho e a alegria transbordar”, afirmou.
A coordenadora também anunciou novidades para este ano. “Em outubro estaremos com o festival na Bienal do Livro e em novembro também teremos um dia exclusivamente dedicado ao nosso evento. Posso dizer que este ano, com esta indicação, teremos ainda mais motivos para celebrar o Festival Pernambucano de Literatura Negra”, disse.