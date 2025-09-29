Feira Terra Pernambuco abre inscrições para artistas e empreendedores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Já estão abertas as inscrições para quem deseja participar da segunda edição da Feira Terra Pernambuco, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição da Feira Terra Pernambuco, que será realizada nos dias 8 e 9 de novembro, no Museu Murilo La Greca, em Casa Forte, Recife.

O evento chega com a proposta de dar visibilidade à produção cultural do estado, reunindo diferentes linguagens artísticas em um mesmo espaço.

Com curadoria aberta, a feira busca valorizar a diversidade de expressões culturais, incentivando tanto artistas já atuantes quanto novos talentos a apresentarem seus trabalhos.

O público poderá conferir uma programação que integra artesanato, artes visuais, moda, gastronomia, além de rodas de conversa, oficinas e experiências culturais interativas.

Reconhecido como um dos principais polos de artes visuais do Recife, o Museu Murilo La Greca se transforma, mais uma vez, em palco de celebração da criatividade e da identidade pernambucana, aproximando artistas, empreendedores e visitantes em um ambiente de troca e valorização cultural.