fechar
Últimas | Notícia

Feira Terra Pernambuco abre inscrições para artistas e empreendedores

Já estão abertas as inscrições para quem deseja participar da segunda edição da Feira Terra Pernambuco, que acontece nos dias 8 e 9 de novembro

Por Guilherme Gusmão Publicado em 29/09/2025 às 12:29
O evento acontece nos dias 8 e 9 de novembro, no Museu Murilo La Greca, em Casa Forte, Recife
O evento acontece nos dias 8 e 9 de novembro, no Museu Murilo La Greca, em Casa Forte, Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição da Feira Terra Pernambuco, que será realizada nos dias 8 e 9 de novembro, no Museu Murilo La Greca, em Casa Forte, Recife.

O evento chega com a proposta de dar visibilidade à produção cultural do estado, reunindo diferentes linguagens artísticas em um mesmo espaço.

Com curadoria aberta, a feira busca valorizar a diversidade de expressões culturais, incentivando tanto artistas já atuantes quanto novos talentos a apresentarem seus trabalhos.

O público poderá conferir uma programação que integra artesanato, artes visuais, moda, gastronomia, além de rodas de conversa, oficinas e experiências culturais interativas.

Reconhecido como um dos principais polos de artes visuais do Recife, o Museu Murilo La Greca se transforma, mais uma vez, em palco de celebração da criatividade e da identidade pernambucana, aproximando artistas, empreendedores e visitantes em um ambiente de troca e valorização cultural.

Leia Também

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco tem calor e chance de chuva nesta segunda-feira (29)
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco tem calor e chance de chuva nesta segunda-feira (29)
Christal Galeria integra programação da ART.PE com artistas que exploram território e cosmovisões
Arte

Christal Galeria integra programação da ART.PE com artistas que exploram território e cosmovisões

Compartilhe

Tags