Livros | Notícia

Festival Pernambucano de Literatura Negra chega à semifinal do Prêmio Jabuti

Os semifilistas do Prêmio Jabuti foram anunciados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) nessa quinta-feira (25). Festival completa 5 anos este ano!

Por Marilia Pessoa Publicado em 28/09/2025 às 14:30
O Festival Pernambucano de Literatura Negra, que completou 5 anos em 2025, chegou à semifinal da 67ª edição do Prêmio Jabuti.

Os semifilistas foram anunciados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) nessa quinta-feira (25).

O Festival Pernambucano de Literatura Negra tornou-se um espaço importante de afirmação de mulheres negras, escritoras e poetas.

Criado de forma independente pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, o projeto percorre diversas regiões de Pernambuco, garantindo espaço, diálogo e palco para as mulheres. 

O festival oferece uma programação especial com mesas de debate, saraus, oficinas e lançamentos de livros.

Jaqueline Fraga tem um histórico de destaque no cenário literário: ela é a autora de "Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho", livro que nasceu de um projeto de 2015 e conquistou a estatueta do Prêmio Jabuti em 2020.

“Eu fiquei muito orgulhosa em ver o festival ser indicado ao Jabuti, uma iniciativa que nasceu de forma independente e que busca valorizar a literatura produzida por escritores negros. Tive o orgulho de também ser indicada, como autora, em 2020. E agora ver o festival que idealizei também ser indicado faz o orgulho e a alegria transbordar”, disse Jaqueline.

Em outubro estaremos com o festival na Bienal do Livro e em novembro também teremos um dia exclusivamente dedicado ao nosso evento. Posso dizer que este ano, com esta indicação, teremos ainda mais motivos para celebrar o Festival Pernambucano de Literatura Negra”, destacou.

