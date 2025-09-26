Obra e vivências de Tulio Carella inspiram encontro cultural no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debate reúne pesquisadores para revisitar a trajetória de Tulio Carella, marcada por ousadia, afetos e registros da Recife dos anos 1960.

O nome de Tulio Carella, escritor argentino que transformou sua passagem pelo Recife em literatura intensa e provocadora, volta a ocupar espaço na cena cultural da cidade.

Neste sábado (27), às 14h, o Centro Cultural Benfica recebe a roda de diálogo “Entre a cidade e o desejo: Tulio Carella no Recife, 65 anos depois”. A proposta é revisitar a obra e as vivências do autor de “Orgia”, considerado um marco da literatura LGBTQIAPN+ latino-americana.

Carella chegou ao Recife em 1960, convidado por Hermilo Borba Filho para lecionar no curso de teatro da Escola de Belas Artes.

Durante pouco mais de um ano, mergulhou na vida urbana recifense, experimentando seus contrastes e se entregando a relações amorosas e sexuais que registrou em diários. Essas memórias resultaram em livros como “Orgia” (1968) e “Roteiro Recifense” (1966), que seguem como retratos singulares da cidade e de sua própria trajetória.

Imagem de divulgação do evento "Entre a cidade e o desejo: Tulio Carella no Recife, 65 anos depois" - Divulgação

O encontro contará com as participações de Alexandre Figueirôa, Anco Márcio Tenório Vieira, Felipe Gonçalves, Márcio Bastos, Moacir Japearson, Renata Pimentel e Rodrigo Dourado. Os debatedores irão discutir não apenas a produção literária, mas também aspectos históricos, políticos, teatrais e as vivências pessoais do autor, que marcaram seu tempo em Pernambuco.

Além da roda de diálogo, a programação se estende ao domingo (28) com uma edição especial da Jane’s Walk Recife.

A caminhada terá início às 8h30, no Terminal do Cais de Santa Rita, passando por locais importantes da rotina de Carella no Recife, até chegar ao Cinema São Luiz, onde será exibido o curta “Vagalumes”, de Leo Bittencourt.

A participação é gratuita e aberta ao público. O percurso da Jane’s Walk pode ser conferido no perfil @janeswalkrecife.

Roda de diálogo “Entre a cidade e o desejo: Tulio Carella no Recife, 65 anos depois”

