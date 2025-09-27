Literatura negra pernambucana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Festival criado por Jaqueline Fraga é reconhecido nacionalmente, e está no rol de semifinalistas do Prêmio Jabuti, na categoria Fomento à Leitura

O anúncio dos semifinalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti trouxe para Pernambuco uma notícia especial. Não é um livro, mas um evento selecionado na categoria de Fomento à Leitura: o Festival Pernambucano de Literatura Negra, idealizado e coordenado por Jaqueline Fraga, que em 2025 chega à quinta edição. Trata-se de “uma iniciativa que nasceu de forma independente e que busca valorizar a literatura produzida por escritores negros”, comemora a escritora e jornalista idealizadora do projeto. Jaqueline Fraga já foi indicada em 2020 ao Jabuti, pelo livro “Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho”.

Além da realização em novembro, o Festival Pernambucana de Literatura Negra também será um dos destaques da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que começa na próxima sexta. Outras informações no Instagram @festivaldeliteraturanegra_pe.



Reta final

Depois da análise de mais de 4.500 obras, foram anunciados os 10 semifinalistas em cada uma das 23 categorias do Jabuti. Os cinco finalistas de cada categoria serão conhecidos em 7 de outubro. A divulgação dos vencedores será feita na cerimônia de entrega, no dia 27 do mesmo mês, no Rio de Janeiro. Veja a lista completa em www.premiojabuti.com.br.

Augusto Lins fez a fotobiografia de Naná Vasconcelos - Divulgação



Cepe na Semifinal do Jabuti

A Cepe celebra a seleção em três categorias como semifinalista do Prêmio Jabuti deste ano. Com “Dagunda”, último livro de Carlos Gomes Oliveira, falecido há poucos meses, na categoria Juvenil; “Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo”, organizada por Augusto Lins Soares sobre a vida e obra de Naná Vasconcelos, na categoria Artes; e “Maracujá interrompida”, de Luis Osete, vencedor do 8º Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, que disputa como Estreante em Poesia.

Diuli de Castilhos é semifinalista do Jabuti - Divulgação



Kitnet de vidro

A obra semifinalista do Jabuti em Estreante de Poesia, “Kitnet de vidro”, de Diuli de Castilhos, publicada pela Laranja Original, tem lançamento marcado para Caxias do Sul (RS) no próximo dia 11, durante a 41ª Feira do Livro da cidade. O texto da orelha é de Leonardo Gandolfi, e o posfácio, de Rodrigo Lobo Damasceno. Saiba mais em www.laranjaoriginal.com.br.



FLIC no MAC

A oitava edição da Feira Literária Internacional de Campina Grande (FLIC) será de 10 a 16 de novembro. Este ano, pela primeira vez, além das atividades nas escolas, universidades e no Parque da Criança, o evento terá parte da programação no Museu de Arte e Ciência (MAC). Para celebrar a novidade, a organização divulga o mote: “A FLIC é uma obra de arte”.



Esquenta Bienal

A Academia Pernambucana de Letras (APL) recebe evento especial de antecipação da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, nesta segunda, 29. Coordenadores, curadores, parceiros, editores e escritores se encontram para celebrar os 30 anos da Bienal dos pernambucanos, e compartilhar expectativas desta edição, que começa na próxima sexta, 3, e segue até o domingo, 12, no Centro de Convenções. O esquenta para a Bienal será a partir das 7 da noite, na sede da APL, no Recife.



Esquenta Jabuti

Personalidade homenageada este ano pelo Prêmio Jabuti, a escritora Ana Maria Machado é a convidada de encontro nesta terça, 30, no Rio de Janeiro. Autora de mais de uma centena de livros, com a obra traduzida para 20 idiomas, Ana Maria Machado irá conversar com Hubert Alquéres, curador do Jabuti. “Mais do que celebrar sua trajetória, o encontro permite compartilhar reflexões e experiências que inspiram leitores e autores em formação”, diz Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), entidade realizadora do Prêmio. O Esquenta Jabuti será no Centro Cultural Justiça Federal do Rio de Janeiro, às 18h30.



O último Van Gogh

O novo romance de Edney Silvestre nesta terça, 30, no Rio de Janeiro. “Vincent foi ridicularizado, rejeitado, empurrado ao suicídio por uma sociedade incapaz de compreender sua sensibilidade. Ele era, antes de tudo, um ‘invisível’”, afirma o autor de “O último Van Gogh”, publicado pela Globo Livros. A sessão de autógrafos será na Livraria da Travessa do Leblon, a partir das 7 da noite.



A pena e a lei

O teatro do Sesc Bom retiro recebe na terça, 30, em São Paulo, leitura dramática de “A pena e a lei”, obra de Ariano Suassuna que transita entre a fantasia e a realidade, mostrando elementos da cultura popular. A direção é de Rafael Gomes. A entrada é gratuita e o espetáculo tem início às 7 da noite.

Dra. Paula Cavalcante publica pela Ipê das Letras - GABRIELA PESSOA



Pare de cair

De autoria de Dra. Paula Cavalcante, a Ipê das Letras lança “Pare de Cair - O Guia Completo para um Envelhecimento Seguro”. O livro “oferece soluções claras, acessíveis e eficazes para prevenir acidentes, fortalecer o corpo e promover a autonomia na terceira idade”, segundo a divulgação. A sessão de autógrafos será na próxima quarta, 1º de outubro, a partir das 18:30 na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, em São Paulo.



Histórias reais

A livraria Gato Sem Rabo, em São Paulo, será o local de lançamento do livro de Sophie Calle, na quinta, 2, a partir das 18h30. Com a presença da tradutora e poeta Marília Garcia, e da escritora Veronica Stigger. “Histórias reais” é uma publicação da Relicário, e reúne breves relatos com fotografias, onde a autora se apresenta como narradora e personagem.

Vitória Gomes lança no Ceará - Ana Patricia Souza



Por que nos querem esquecidas?

A Editora da Universidade Estadual do Ceará lança o livro de Vitória Gomes, “Por que nos querem esquecidas? Patrimônios, matrimônios e a descolonização da memória”, nesta sexta, 3, e sábado 4. O livro é fruto de tese de doutorado, e faz parte da Coleção Territórios de Criação, do edital da Secretaria da Cultura do Ceará via Lei Paulo Gustavo. Depois de lançado em Fortaleza no último dia 25, haverá sessões de autógrafos em Juazeiro do Norte na sexta, 3, na Biblioteca Roberto Pereira do Instituto de Artes Dança Cariri às 7 da noite, e no Crato, no sábado, 4, no Centro Cultural do Cariri às 5 da tarde.

Adriana Moraes e seu livro - Diogo Wesley / Agência Coreto



Parentalidade

A psicóloga, professora e escritora Adriana Moraes lançou “Parentalidade Poderosa: comportamentos que podem potencializar a saúde mental do seu filho”, em publicação da Autografia. O livro oferece reflexões sobre práticas educativas diárias, com base na Terapia Cognitivo Comportamental (TCC). A autora realiza palestras semanais presenciais, nas terças-feiras, às 7 da noite, no Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM), em Boa Viagem, no Recife, onde a obra pode ser adquirida.

