Bebida com metanol: Recife lança canal de denúncia no Conecta Recife, em meio a surto no Brasil

Ferramenta também orientará população sobre sintomas de intoxicação por metanol, que é altamente tóxico, e quando buscar atendimento médico

Por Cinthya Leite Publicado em 02/10/2025 às 20:13
O metanol, um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos, é altamente perigoso quando ingerido
FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

A Prefeitura do Recife lançou, nesta quinta-feira (2), um novo canal no aplicativo Conecta Recife para receber denúncias sobre a venda de bebidas alcoólicas adulteradas. A funcionalidade está em destaque na tela inicial do Conecta Recife com a palavra "DENÚNCIA". A ferramenta permite que qualquer pessoa informe irregularidades de forma simples e rápida.

A iniciativa também vai orientar a população sobre sinais de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica usada ilegalmente na produção de bebidas, e indicar quando procurar um serviço de pronto-atendimento.

Pelo canal de denúncia disponibilizado pelo aplicativo, os cidadãos têm acesso ao contato da Ouvidoria do SUS Recife, o que facilita o encaminhamento das notificações para investigação.

O lançamento acontece em meio à preocupação nacional com o aumento de casos de envenenamento por consumo de bebidas adulteradas.

Segundo o Ministério da Saúde, a série histórica mostra que, em média, 20 casos de intoxicação por ano eram registrados no Brasil. Mas, apenas entre agosto e o início de outubro (até o dia 2/10), já foram 59 registros em São Paulo (12 com detecção laboratorial do metanol) e 4 em investigação em Pernambuco. Foi registrado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação (cinco em São Paulo e dois em Pernambuco).

