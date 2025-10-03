Governo corre para importar fomepizol, antídoto contra intoxicação por metanol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sem registro no Brasil, medicamento é considerado o mais eficaz contra envenenamentos; Anvisa acionou agências de 10 países para acelerar a chegada

Casos de intoxicação por metanol registrados no Brasil acenderam um alerta sanitário e colocaram o governo em uma corrida para garantir o acesso ao fomepizol, medicamento usado como antídoto nesses envenenamentos.

O remédio não está disponível no mercado nacional e, diante da urgência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acionou autoridades reguladoras de diferentes países para viabilizar a importação.

Entre os órgãos procurados estão a FDA (Estados Unidos), a EMA (União Europeia) e as agências de Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Austrália. O objetivo é acelerar os trâmites para trazer o produto e ampliar as opções de tratamento nos hospitais.

O fomepizol é considerado o tratamento de referência porque bloqueia a transformação do metanol em metabólitos tóxicos, responsáveis por danos ao fígado e ao sistema nervoso.

Na ausência dele, os serviços de saúde têm recorrido ao uso controlado de etanol grau farmacêutico, que pode retardar os efeitos do veneno, mas não tem a mesma eficácia ou segurança.

Edital de chamamento

Para garantir o fornecimento imediato, a Anvisa também publicou um edital internacional em busca de fabricantes e distribuidores com estoque disponível. A medida foi adotada após pedido de urgência do Ministério da Saúde.

Além da corrida pelo antídoto, três laboratórios foram mobilizados para analisar amostras suspeitas de bebidas adulteradas: o Lacen/DF, o Laboratório Municipal de São Paulo e o INCQS/Fiocruz. As fiscalizações em campo já começaram em diferentes estados, em parceria com as vigilâncias sanitárias locais.

Enquanto aguarda a chegada do medicamento, a recomendação à população é procurar imediatamente ajuda em casos de suspeita de intoxicação. O contato deve ser feito pelo Disque-Intoxicação (0800-722-6001), serviço que reúne 13 centros especializados em todo o país.

