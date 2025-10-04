fechar
Ana Castela aparece grudadinha com Zé Felipe e web se anima: ‘Combinam muito’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/10/2025 às 7:07
Ana Castela aparece grudadinha com Zé Felipe e web se anima: ‘Combinam muito’
Ana Castela aparece grudadinha com Zé Felipe e web se anima: 'Combinam muito'

Ana Castela e Zé Felipe, nesta sexta-feira (3), compartilharam uma galeria de fotos grudadinhos e no clima de muita intimidade e carinho, em seus perfis nas redes sociais. Não faltaram seguidores que torcessem para o suposto casal.

“Combinam muito”, “Cara de felicidade, liberdade”, “Que fofos”, “Deus abençoe vocês”, “Aí acertou no norte”, “Aff, que perfeição”, “Lindos demais”, “O casal queridinho do Brasil”, “Casalzão”, foram alguns comentários.

Recentemente, os artistas lançaram o clipe Sua Boca Mente, que mostram bastante esse clima de entrosamento. O single viralizou e gerou vários comentários positivos na web.

Por falar em Zé Felipe, o cantor causou polêmica nos fãs ao afirmar que vive o seu melhor momento na vida, no Portal do João. “Meu coração está muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível”, comentou. Ana Castela também tem comentando sobre o suposto romance. “A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada. Está todo mundo muito feliz”, disse.

Ana Castela e Zé Felipe. Foto: Reprodução/ Instagram
Ana Castela e Zé Felipe. Foto: Reprodução/ Instagram
Ana Castela e Zé Felipe. Foto: Reprodução/ Instagram

