Ana Castela aparece grudadinha com Zé Felipe e web se anima: ‘Combinam muito’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ana Castela e Zé Felipe, nesta sexta-feira (3), compartilharam uma galeria de fotos grudadinhos e no clima de muita intimidade e carinho, em seus perfis nas redes sociais. Não faltaram seguidores que torcessem para o suposto casal.

“Combinam muito”, “Cara de felicidade, liberdade”, “Que fofos”, “Deus abençoe vocês”, “Aí acertou no norte”, “Aff, que perfeição”, “Lindos demais”, “O casal queridinho do Brasil”, “Casalzão”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Zé Felipe admite facilidades na carreira por ser filho de Leonardo: ‘Pulei várias etapas’

Recentemente, os artistas lançaram o clipe Sua Boca Mente, que mostram bastante esse clima de entrosamento. O single viralizou e gerou vários comentários positivos na web.

Por falar em Zé Felipe, o cantor causou polêmica nos fãs ao afirmar que vive o seu melhor momento na vida, no Portal do João. “Meu coração está muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível”, comentou. Ana Castela também tem comentando sobre o suposto romance. “A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada. Está todo mundo muito feliz”, disse.

Ana Castela e Zé Felipe. Foto: Reprodução/ Instagram

Ana Castela e Zé Felipe. Foto: Reprodução/ Instagram

Ana Castela e Zé Felipe. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Ana Castela aparece grudadinha com Zé Felipe e web se anima: ‘Combinam muito’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.