Zé Felipe fala sobre herança e desafios de carregar o sobrenome do pai, Leonardo
Zé Felipe chamou atenção ao ter feito uma confissão sincera sobre a construção da sua carreira na música. O cantor afirmou que ser filho do sertanejo Leonardo o proporcionou privilégios.
Durante participação no audiovisual Sentidos, do cantor João Henrique, ex-participante do The Voice Kids, em 2018, o ex-marido de Virginia Fonseca reconheceu a ‘diferença’ de outros artistas.
“Eu, graças a Deus, tenho a sorte de ter um pai que trabalha com o que segui fazendo. Então, sempre recebi muito conselho. Acho que todo conselho é válido, sabe? Quando a gente tem alguém com mais experiência, tem que escutar mais”, disse Zé Felipe, em coletiva de imprensa.
“Eu pulei várias etapas, que são naturais para muitos cantores, como cantar em bar ou enfrentar shows vazios, por causa da influência do meu pai. Mas, por outro lado, a cobrança sempre foi maior. As pessoas esperam muito mais de quem carrega um sobrenome como o dele”, afirmou o cantor.
Zé Felipe, também, destacou a importância do amor pela profissão. “A gente é ser humano: erra, melhora… e sempre errei, sempre tentei melhorar na frente de todo mundo. Sempre fui muito disposto. Acho que o importante é fazer com amor, seguir com transparência e acreditar no que a gente faz. Tento ser o mais natural possível, sem máscara, sem nada. Graças a Deus, as pessoas conseguem ver isso e me abraçam de uma forma muito especial. Só tenho a agradecer a Deus e a cada um deles”, completou.
