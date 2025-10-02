fechar
Observatório da Tv | Notícia

Vale Tudo bomba com cena icônica do reencontro de Heleninha e Leonardo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 14:05
Vale Tudo bomba com cena icônica do reencontro de Heleninha e Leonardo
Vale Tudo bomba com cena icônica do reencontro de Heleninha e Leonardo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O capítulo da última terça-feira (30), em Vale Tudo, que exibiu o reencontro dos irmãos Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon), atingiu 30 pontos, segundo dados do Kantar Ibope, no PNT (Painel Nacional de Televisão).

A novela, que começou patinando na Grande São Paulo, deixou a maré de azar para trás. Na capital, o capítulo decisivo marcou 29 pontos e com picos de 30. No segundo lugar, ficou a Record com 5, o SBT com 4 pontos e na lanterna a Band com 1 ponto.

O remake de Manuela Dias também bombou em outras grandes capitais. Tanto no Recife como no Rio de Janeiro, a novela emplacou 35 pontos. Já em Salvador, atingiu 33 pontos.

Segundo a pesquisa Datafolha, o público não aprova o assassinato da vilã Odete Roitman (Debora Bloch) na reta final da trama. Muitos preferem ver a malvada falida.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Viúvo de Gilberto Braga humilha Manuela Dias por causa de Vale Tudo
Edgar Moura Brasil

Viúvo de Gilberto Braga humilha Manuela Dias por causa de Vale Tudo
2 signos vão se surpreender com dinheiro devolvido de forma inesperada nesta semana
Signo

2 signos vão se surpreender com dinheiro devolvido de forma inesperada nesta semana

Compartilhe

Tags