Vale Tudo bomba com cena icônica do reencontro de Heleninha e Leonardo

O capítulo da última terça-feira (30), em Vale Tudo, que exibiu o reencontro dos irmãos Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon), atingiu 30 pontos, segundo dados do Kantar Ibope, no PNT (Painel Nacional de Televisão).

A novela, que começou patinando na Grande São Paulo, deixou a maré de azar para trás. Na capital, o capítulo decisivo marcou 29 pontos e com picos de 30. No segundo lugar, ficou a Record com 5, o SBT com 4 pontos e na lanterna a Band com 1 ponto.

O remake de Manuela Dias também bombou em outras grandes capitais. Tanto no Recife como no Rio de Janeiro, a novela emplacou 35 pontos. Já em Salvador, atingiu 33 pontos.

Segundo a pesquisa Datafolha, o público não aprova o assassinato da vilã Odete Roitman (Debora Bloch) na reta final da trama. Muitos preferem ver a malvada falida.