Signo | Notícia

2 signos vão se surpreender com dinheiro devolvido de forma inesperada nesta semana

Valores que estavam esquecidos ou em atraso voltam para dois signos, trazendo alívio e sensação de recompensa nesta semana; confira agora!

Por Bianca Tavares Publicado em 02/10/2025 às 7:48
Imagem de um homem olhando para dinheiro caído na mesa
Imagem de um homem olhando para dinheiro caído na mesa - Freepik

Dois signos serão surpreendidos por dinheiro devolvido, seja em reembolso, pagamento atrasado ou quantia esquecida.

A chegada desse valor traz sensação de recompensa, mostrando que a vida pode devolver o que parecia perdido.

Touro

Touro sente segurança ao ver esse dinheiro retornar e aproveita para reorganizar suas finanças.

  • Número da sorte: 29

Aquário

Aquário encara esse retorno como sinal de boa sorte, usando o valor para planejar algo novo.

  • Número da sorte: 41

