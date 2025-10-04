Ana Castela e Zé Felipe encantam fãs com nova foto após assumirem romance
Ana Castela e Zé Felipe confirmaram namoro com fotos no Instagram, receberam apoio de fãs e famosos e celebraram parceria na música.
Ana Castela e Zé Felipe confirmaram o namoro nesta semana e movimentaram as redes sociais ao postarem fotos juntos no Instagram, arrancando elogios de fãs e celebridades.
Nas imagens, o casal aparece trocando sorrisos e demonstrações de carinho, além de mostrar a sintonia que também reflete na parceria musical, com o lançamento do clipe da música "Sua Boca Mente".
Nos registros compartilhados, Zé Felipe usa um moletom personalizado com o nome e fotos de Ana, reforçando a conexão entre os dois. Entre os comentários, fãs se declararam “shippers” e exaltaram o casal, enquanto celebridades como Alexandre Pato e ex-BBBs também demonstraram apoio.
Ana falou sobre a relação durante a gravação do DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo em São Paulo: "A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas a gente está seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, graças a Deus".
Recentemente, Zé Felipe causou repercussão ao comentar sobre o momento após o divórcio da influenciadora Virgínia Fonseca, afirmando que vive a fase mais feliz de sua vida. "Quando a pessoa está feliz, tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo", declarou ao Portal do João, reforçando que o namoro com Ana é um período de leveza e alegria em sua vida.