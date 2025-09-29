fechar
Globo toma medida drástica após Gracyanne Barbosa sofrer lesão na Dança dos Famosos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 13:55
Gracyanne Barbosa, influencer, não faz parte mais do elenco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. No último domingo (28), a Globo informou que ela passaria por uma cirurgia após torcer o tornozelo dançando lambada, na última quinta-feira (25), na gravação do programa.

Como o tempo de recuperação é de um mês, vai ficar inviável Gracyanne retornar ao quadro, logo acabou deixando o elenco. A emissora já estava calculando a saída dela desde sexta-feira (26), pois sabia que a lesão era caso de intervenção cirúrgica. “Deus não desperdiça dor, nem sonhos interrompidos. Ele me deu forças pra chegar até aqui, está do meu lado nesse momento, com certeza segurando a minha mão e preparando um novo caminho. Com certeza maior do que eu esperava, do que estava dentro do meu coração. Mas eu sei que é só uma pausa, e os planos de Deus são bem maiores”, lamentou a influencer nas redes sociais.

Ao contrário do que aconteceu com MC Livinho, que teve o pulmão perfurado, tendo sido substituído pelo ator Lucas Leto, a influencer não será substituída.

A Dança dos Famosos não tem repercutindo apenas no Domingão com Huck. Os participantes têm se envolvido em várias polêmicas, com inusitados casais formados.

