Globo toma medida drástica após Gracyanne Barbosa sofrer lesão na Dança dos Famosos
Gracyanne Barbosa, influencer, não faz parte mais do elenco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. No último domingo (28), a Globo informou que ela passaria por uma cirurgia após torcer o tornozelo dançando lambada, na última quinta-feira (25), na gravação do programa.
Como o tempo de recuperação é de um mês, vai ficar inviável Gracyanne retornar ao quadro, logo acabou deixando o elenco. A emissora já estava calculando a saída dela desde sexta-feira (26), pois sabia que a lesão era caso de intervenção cirúrgica. “Deus não desperdiça dor, nem sonhos interrompidos. Ele me deu forças pra chegar até aqui, está do meu lado nesse momento, com certeza segurando a minha mão e preparando um novo caminho. Com certeza maior do que eu esperava, do que estava dentro do meu coração. Mas eu sei que é só uma pausa, e os planos de Deus são bem maiores”, lamentou a influencer nas redes sociais.
Ao contrário do que aconteceu com MC Livinho, que teve o pulmão perfurado, tendo sido substituído pelo ator Lucas Leto, a influencer não será substituída.
