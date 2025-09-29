Ticiane Pinheiro abre o jogo e revela sobre suposta mudança para a Globo
Clique aqui e escute a matéria
Ticiane Pinheiro decidiu colocar um ponto final no mistério em torno da sua suposta saída da Record nos próximos meses, após a promoção de César Tralli à bancada do Jornal Nacional, na TV Globo, a partir do mês de novembro, substituindo William Bonner.
O futuro da apresentadora se tornou uma incógnita e a artista foi abordada por um repórter do Fofocalizando, que questionou se ela trocaria a Record pela Globo no próximo ano.
“Ele [César Tralli] vai esse ano para o Rio de Janeiro. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, eu continuo lá. As crianças tem escola e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando“, disse ela.
O repórter também questionou se havia possibilidade de Ticiane Pinheiro migrar para a Globo e deixar o casting da Record. “Não tem conversa nenhuma com a Globo. Estou na Record até dezembro”, pontuou ela, encerrando o assunto.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br