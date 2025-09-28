Em clima de guerra, GE TV e CazéTV vão transmitir o Desafio de Gigantes no Minerão
Clique aqui e escute a matéria
O Desafio de Gigantes, um amistoso que vai celebrar os 60 anos do estádio do Minerão, em Minas Gerais, vai contar com a transmissão do novo canal do YouTube da Globo, GE TV, e da CazéTV, no dia 11 de outubro. Ou seja, vão concorrer pela primeira vez com um evento de futebol.
Felipe Campos, sócio da BTSBrasilTV, a grande responsável pela produção e transmissão, explicou um pouco sobre as negociações que envolveram os canais esportivos.
“A negociação do Desafio de Gigantes reflete o momento estratégico que o esporte vive no Brasil. Estamos falando de um produto de altíssimo nível, realizado em uma data FIFA, quando não há jogos da Série A, o que potencializa seu alcance”, explicou ele em entrevista para a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Basicamente, um time vai ser comandado por Ronaldinho Gaúcho, conhecido mundialmente, e o outro por Alex, conhecido pela sua história icônica no Cruzeiro. O Desafio dos Gigantes está marcado para as 16h.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br