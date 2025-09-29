8 famosos que nasceram fora do Brasil e você não sabia
De Virgínia Fonseca a Giulia Gam, descubra oito famosos nascidos no exterior, as idades em que vieram e suas surpreendentes raízes globais.
Você sabia que muitos dos rostos mais familiares da nossa televisão, cinema e internet, na verdade não são daqui?
Esses famosos e artistas trouxeram em sua história a bagagem de ter nascido em outros países.
Seja por motivos familiares, profissionais ou até mesmo por acaso, essas celebridades possuem certidões de nascimento de lugares que vão da Europa ao continente americano, e algumas delas vão te surpreender!
8 famosos que nasceram fora do Brasil
1. Sophie Charlotte (Hamburgo, Alemanha)
Nascida em Hamburgo, Alemanha, a talentosa atriz Sophie Charlotte veio para o Brasil ainda criança, aos 8 anos de idade. Filha de mãe alemã e pai brasileiro, a atriz de 36 anos tem uma forte conexão com a cultura europeia, mas cresceu e consolidou sua carreira no Brasil.
2. Virginia Fonseca (Danbury, EUA)
Fenômeno das redes sociais e empresária, Virginia Fonseca nasceu em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos. Filha de mãe brasileira e pai português-americano, ela se mudou para o Brasil aos três anos. A influenciadora de 26 anos também morou em Portugal por um ano, mas voltou a se estabelecer no Brasil mais tarde, onde sua carreira explodiu na internet.
3. Giselle Itié (Cidade do México, México)
A atriz Giselle Itié, de 42 anos em 2025) nasceu na Cidade do México, México. Ela se mudou para o Brasil aos 4 anos de idade com a família após um grande terremoto. Seu pai é mexicano e sua mãe é brasileira, o que lhe confere dupla nacionalidade e uma forte ligação com a cultura latina.
4. Giulia Buscacio (Ilha da Madeira, Portugal)
A atriz luso-brasileira Giulia Buscacio, de 28 anos em 2025, nasceu em Funchal, Ilha da Madeira, Portugal, enquanto seu pai, o jogador de futebol Júlio César, atuava no país. Giulia morou por quatro anos na Coreia do Sul antes de se mudar para o Brasil, aos 10 anos de idade.
5. Chico Diaz (Cidade do México, México)
Um dos grandes nomes do cinema e da TV brasileira, o ator Chico Diaz, de 66 anos, nasceu na Cidade do México, México. Ele é filho de um diplomata paraguaio e de uma tradutora brasileira, e é irmão do também ator Enrique Diaz.
6. Enrique Diaz (Lima, Peru)
O ator e diretor Enrique Diaz, de 58 anos, irmão de Chico Diaz, também nasceu fora do Brasil, na cidade de Lima, Peru. Assim como seu irmão, a mudança de seu pai diplomata fez com que Enrique vivesse em diferentes países antes de se estabelecer no Brasil e se tornar uma referência no teatro.
7. Giulia Gam (Perúgia, Itália)
A aclamada atriz Giulia Gam, 58 anos, nasceu em Perúgia, Itália. Embora tenha pais brasileiros (seu pai estava fazendo um curso na Itália na época), ela nasceu no exterior e possui um avô paterno de origem dinamarquesa.
8. Silvia Buarque (Roma, Itália)
Filha dos ícones culturais Marieta Severo e Chico Buarque, a atriz Silvia Buarque, atualmente com 56 anos, nasceu em Roma, Itália, enquanto seus pais estavam exilados na Europa. Ela retornou ao Brasil com cerca de um ano e meio.