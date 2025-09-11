fechar
Celebridades | Notícia

7 famosos que você não sabia que eram nordestinos

O Nordeste é um celeiro de talentos! Descubra sete famosos que nasceram na região ensolarada e ajudaram a moldar a cultura brasileiras.

Por Thallys Menezes Publicado em 11/09/2025 às 23:54 | Atualizado em 11/09/2025 às 23:54
Alcione
Alcione - Reprodução/Globo

Uma das regiões mais ricas do Brasil em termos culturais, o Nordeste espalha sua influência por todas as áreas da arte.

Muitos dos rostos e vozes mais conhecidos da televisão, da música e do cinema nasceram e cresceram em terras nordestinas, e a força de sua origem se reflete em suas carreiras.

Para além dos nomes mais óbvios, a lista de talentos vindos da região é enorme e cheia de surpresas.

7 famosos que você não sabia que eram nordestinos

1. Renato Aragão (Ceará)

Renato Aragão, o eterno Didi de Os Trapalhões, nasceu em Sobral, Ceará. Com um carisma inigualável, o humorista e ator conquistou o Brasil com sua criatividade.

2. Raul Seixas (Bahia)

O "maluco beleza" que revolucionou a música brasileira nasceu em Salvador, Bahia. A energia e a originalidade de Raul Seixas também são reflexo da efervescência cultural baiana. 

3. Arlete Salles (Pernambuco)

Uma das grandes damas da televisão e do teatro brasileiros, a atriz Arlete Salles nasceu em Paudalho, Pernambuco. Com uma carreira marcada pela versatilidade e talento, Arlete levou a força e a irreverência do sotaque pernambucano para diversos personagens icônicos.

4. José Wilker (Ceará)

Um dos atores mais respeitados de sua geração, o saudoso José Wilker nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará. Falecido em 2014, o artista foi um nome central na teledramaturgia brasileira e no cinema. 

5. Alcione (Maranhão)

A "Marrom", uma das maiores e mais aclamadas vozes do samba, nasceu em São Luís, Maranhão. Misturando ritmos e emocionando o público, a cantora é um dos pilares da música brasileira.

6. Pitty (Bahia)

A roqueira que dominou as paradas de sucesso com sua atitude e letras fortes nasceu em Salvador, Bahia. Pitty é uma das maiores representantes do rock brasileiro e a prova de que a cena musical do estado vai muito além do axé, com uma diversidade de talentos.

7. Nattan (Ceará)

Um dos nomes mais em alta no forró e na música eletrônica do Brasil, Nattan nasceu em Sobral, Ceará. Conhecido por suas canções que se tornam hits instantâneos, o cantor é um dos principais representantes da nova geração de artistas nordestinos que conquistam o país.

