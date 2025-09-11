7 famosos que você não sabia que eram nordestinos
O Nordeste é um celeiro de talentos! Descubra sete famosos que nasceram na região ensolarada e ajudaram a moldar a cultura brasileiras.
Uma das regiões mais ricas do Brasil em termos culturais, o Nordeste espalha sua influência por todas as áreas da arte.
Muitos dos rostos e vozes mais conhecidos da televisão, da música e do cinema nasceram e cresceram em terras nordestinas, e a força de sua origem se reflete em suas carreiras.
Para além dos nomes mais óbvios, a lista de talentos vindos da região é enorme e cheia de surpresas.
1. Renato Aragão (Ceará)
Renato Aragão, o eterno Didi de Os Trapalhões, nasceu em Sobral, Ceará. Com um carisma inigualável, o humorista e ator conquistou o Brasil com sua criatividade.
2. Raul Seixas (Bahia)
O "maluco beleza" que revolucionou a música brasileira nasceu em Salvador, Bahia. A energia e a originalidade de Raul Seixas também são reflexo da efervescência cultural baiana.
3. Arlete Salles (Pernambuco)
Uma das grandes damas da televisão e do teatro brasileiros, a atriz Arlete Salles nasceu em Paudalho, Pernambuco. Com uma carreira marcada pela versatilidade e talento, Arlete levou a força e a irreverência do sotaque pernambucano para diversos personagens icônicos.
4. José Wilker (Ceará)
Um dos atores mais respeitados de sua geração, o saudoso José Wilker nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará. Falecido em 2014, o artista foi um nome central na teledramaturgia brasileira e no cinema.
5. Alcione (Maranhão)
A "Marrom", uma das maiores e mais aclamadas vozes do samba, nasceu em São Luís, Maranhão. Misturando ritmos e emocionando o público, a cantora é um dos pilares da música brasileira.
6. Pitty (Bahia)
A roqueira que dominou as paradas de sucesso com sua atitude e letras fortes nasceu em Salvador, Bahia. Pitty é uma das maiores representantes do rock brasileiro e a prova de que a cena musical do estado vai muito além do axé, com uma diversidade de talentos.
7. Nattan (Ceará)
Um dos nomes mais em alta no forró e na música eletrônica do Brasil, Nattan nasceu em Sobral, Ceará. Conhecido por suas canções que se tornam hits instantâneos, o cantor é um dos principais representantes da nova geração de artistas nordestinos que conquistam o país.