Vale Tudo: Freitas se une a Odete para derrubar Marco Aurélio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Vale Tudo" trará novidades para Freitas! O assistente de Marco Aurélio se rebelará contra o patrão, juntando-se a Odete Roitman na vingança dela.

Clique aqui e escute a matéria

Odete (Debora Bloch) ganhará um aliado inesperado em "Vale Tudo"!

A dona da TCA contará com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco) para derrubar Marco Aurélio (Alexandre Nero) em sua guerra contra o ex-genro.

Vale Tudo: Freitas e Odete se aliam contra Marco Aurélio

Em "Vale Tudo", Freitas se mostrou submisso a Marco Aurélio para se manter bem na TCA.

Após o pai de Tiago (Pedro Waddington) negar várias vezes o empréstimo de R$ 300 mil para a casa da mãe do assistente, ele decide se rebelar contra o patrão.

Com isso, Freitas resolverá se aliar a Odete que deseja se vingar de Marco Aurélio, segundo o site Resumo das Novelas.

O assistente vai fotografar documentos importantes da sala de seu superior, propondo uma "delação premiada" a Odete em seguida. Em troca pelos favores, Freitas receberá os R$ 300 mil que tanto sonhou.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta sexta (12/09).

Em breve, Freitas também terá outra novidade importante em "Vale Tudo": ele viverá um romance com Eugênio (Luis Salem),