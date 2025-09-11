Vale Tudo: Freitas se une a Odete para derrubar Marco Aurélio
"Vale Tudo" trará novidades para Freitas! O assistente de Marco Aurélio se rebelará contra o patrão, juntando-se a Odete Roitman na vingança dela.
Odete (Debora Bloch) ganhará um aliado inesperado em "Vale Tudo"!
A dona da TCA contará com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco) para derrubar Marco Aurélio (Alexandre Nero) em sua guerra contra o ex-genro.
Vale Tudo: Freitas e Odete se aliam contra Marco Aurélio
Em "Vale Tudo", Freitas se mostrou submisso a Marco Aurélio para se manter bem na TCA.
Após o pai de Tiago (Pedro Waddington) negar várias vezes o empréstimo de R$ 300 mil para a casa da mãe do assistente, ele decide se rebelar contra o patrão.
Com isso, Freitas resolverá se aliar a Odete que deseja se vingar de Marco Aurélio, segundo o site Resumo das Novelas.
O assistente vai fotografar documentos importantes da sala de seu superior, propondo uma "delação premiada" a Odete em seguida. Em troca pelos favores, Freitas receberá os R$ 300 mil que tanto sonhou.
As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta sexta (12/09).
Em breve, Freitas também terá outra novidade importante em "Vale Tudo": ele viverá um romance com Eugênio (Luis Salem),