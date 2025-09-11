Vale Tudo: Heleninha tem novo amor e passa por reviravolta surpreendente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após o casamento conturbado com Ivan, a artista plástica viverá um romance com outro personagem da novela. Saiba o que vai acontecer em breve!

Heleninha (Paolla Oliveira) terá um novo amor nos próximos capítulos de “Vale Tudo”. Após o casamento conturbado com Ivan que se transformou em divórcio, a artista plástica viverá um romance com Renato (João Vicente de Castro).

Eles vão se reencontrar na galeria. Renato vai querer mais do que o antigo envolvimento que tiveram antes.

Renato se mostrará uma pessoa de confiança da filha de Odete ao aparecer quando ela estiver voltando para casa embriagada. Ele dará apoio e se oferecerá para levar Heleninha para uma reunião do AA.

Esse encontro com Renato marca um ponto de virada na vida de Heleninha. A conexão entre os dois se aprofunda e eles acabam se entregando.

O capítulo em que a cena vai ao ar está previsto para esta quinta-feira, 11 de setembro.

Na versão original da novela, de 1988, Heleninha (Renata Sorrah) não se envolve com Renato e sim com William (Dennis Carvalho) nessa etapa da trama.

